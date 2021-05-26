أدنوك تعتزم تنفيذ عملية طرح مجمّع لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" بقيمة 6 مليارات درهم

المصدر: ابوظبي ـ وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المالك لـ 80% من الأسهم العادية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" اليوم عن عزمها طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم أدنوك للتوزيع المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أي ما يمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع"، وذلك من خلال آلية الطرح السريع للأسهم بسعر 4.36 درهما للسهم وسيكون الطرح لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي".

وبالتزامن مع طرح الأسهم، تعتزم أدنوك إصدار حوالي 4.385 مليار درهم من السندات "غير المضمونة" مستحقة الدفع في 2024، وذلك من خلال عملية طرح لمستثمرين مؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي.

وستكون هذه السندات قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع، وهي تمثل نسبة "7%" تقريباً من رأس مال الشركة المسجل وفقاً لشروط محددة ""السندات القابلة للاستبدال"". ولن يكون الطرح المجمّع متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

ويمثل هذا الطرح المجمّع نسبة "10%" تقريباً من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع"، وذلك في حال استبدال وتسوية أسهم جميع السندات القابلة للاستبدال وفقاً لشروطها المحددة. ويمثل سعر البيع النهائي للطرح المجمّع والبالغ 4.82 درهماً زيادة بنسبة 5% على متوسط سعر سهم أدنوك للتوزيع للثلاثة أشهر الماضية.

وتبلغ فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال 3 سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار 100% مع قسائم بنسبة "70%" سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في يونيو وديسمبر من كل عام. وسيتم تحديد علاوة الاستبدال لسعر السهم بواقع "15%" على السعر المرجعي لأسهم "أدنوك للتوزيع"، ليكون سعر الاستبدال 5.01 درهم.

وتعد هذه الصفقة أول طرح مجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال في منطقة الخليج العربي، مما يعكس مواصلة أدنوك استراتيجية تعزيز القيمة من أصولها. ويتيح هيكل الصفقة المبتكر لأدنوك استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الجدد، بما في ذلك المهتمين بالاستثمار في السندات المرتبطة بالأسهم. كما تتيح شروط السندات القابلة للاستبدال المزيد من الفرص لتسييل أسهم "أدنوك للتوزيع" بعلاوة إصدار على سعر طرح الأسهم.

ويتماشى بيع حصة في أسهم "أدنوك للتوزيع" مع التزام أدنوك بتعزيز التداول الحر لأسهم شركة أدنوك للتوزيع بعد نجاح عملية الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر 2017. وكانت شركة "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" قد أعلنت في 11 مايو 2021 عن إدراج "أدنوك للتوزيع" ضمن مؤشر "MSCI" اعتباراً من 27 مايو 2021، لتكون بذلك واحدة من تسع شركات إماراتية تم إدراجها ضمن هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تنويع قاعدة المستثمرين والتعريف بالقيمة الاستثمارية الفريدة التي توفرها الشركة.

ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية لعملية الطرح المجمّع بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلبات الشراء. ومن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأسهم في "أو حوالي" 31 مايو 2021، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في "أو حوالي" 4 يونيو 2021. ووافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية وفقاً لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال. ومن المتوقع أيضاً تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة "فيينا إم. تي. إف"، وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة فيينا.

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