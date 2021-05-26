تخفيضات كبرى تصل إلى 80% في الغاليريا بجزيرة الماريه

المصدر: أبوظبي، الإمارات اليوم

أعلن الغاليريا بجزيرة المارية عن تنظيم فعالية التخفيضات الكبرى التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام متتالية بدايةً من 27 حتى 29 مايو 2021 الجاري، والتي ستقدم خلالها نخبة من المتاجر المشاركة تخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 80%.

وسيكون الغاليريا بجزيرة الماريه الوجهة الأمثل للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيجد عشاق الموضة والتسوق أفضل العروض والخصومات لدى نخبة من المتاجر والأسماء الحصرية مثل «مس جايديد»، و«ديكاثلون»، و«أديداس»، و«مانجو»، و«MAC»، و«توري برش»، و«ماكس مارا»، و«باوهاوس»، و«آند ذا ستوريز»، و«ديزل»، و«أميركان إيجلز»، و«ماسيمو دوتي»، وغيرها الكثير.

وتعزز فعالية التخفيضات الكبرى من مكانة الغاليريا بجزيرة الماريه كوجهة مثالية ومفضلة للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي، والتي توفر لهم أفضل تجارب التسوق لدى أشهر المتاجر العالمية إلى جانب باقة متنوعة من أفضل خيارات الطعام والترفيه العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news