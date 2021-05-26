القمة العالمية للصناعة و«جنرال إلكتريك» تعززان «الرقمنة» والإنتاج المستدام بالقطاع

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت كل من القمة العالمية للصناعة والتصنيع وجنرال إلكتريك عن توقيع شراكة جديدة بينهما تهدف إلى تعزيز توظيف الرقمنة والإنتاج المستدام ومعايير السلامة في مكان العمل، لدعم جهود تطوير القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي.

وستتعاون «جنرال إلكتريك» مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في مجموعة من أنشطة القمة بما في ذلك الريادة الفكرية والتقارير والدراسات المتخصصة، وذلك بهدف دعم الشركات الصناعية في توظيف الرقمنة في أعمالها وتبني عمليات الإنتاج المستدام وبروتوكولات السلامة لتحسين الكفاءة، والقضاء على الهدر، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الإنتاجية ووقت التشغيل، وتعزيز رضا الموظفين.

وتُعقد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في مركز«إكسبو دبي للمعارض» في الفترة من 22 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

وتوفر القمة منصة دولية فريدة لقادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي العالمي ومستجدات القطاع التكنولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف واستكشاف الفرص التي يوفرها القطاعان الصناعي والتكنولوجي.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء: «يسعدنا أن نوطد شراكتنا مع جنرال إلكتريك، الشركة الصناعية الرائدة عالمياً والتي تلعب دورا كبيرا في تطوير وتنويع القطاع الصناعي. وستتعاون القمة العالمية للصناعة والتصنيع مع جنرال إلكتريك لتوظيف خبراتنا ومعارفنا وشبكة علاقاتنا لدفع الجهود الدولية الداعمة لتوظيف الرقمنة في الأعمال والعمليات، وتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الريادة الفكرية، والعمل على نشر هذه الخبرات والمعارف ليستفيد منها مجتمع الصناعة العالمي».

وأضاف العلماء: «تسهم هذه الشراكة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، خصوصاً مع توجه الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم نحو توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل للانتقال لمستويات الصناعة المتقدمة».

من جهته، قال النائب الأول للرئيس في «جنرال إلكتريك»، نبيل حبايب: «يسعدنا أن نكون شركاء للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ودعم الدور الذي تلعبه في تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي».

• الدورة الرابعة من (القمة) تُعقد في «إكسبو دبي للمعارض» 22 نوفمبر.

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