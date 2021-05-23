مطارات دبي: اختبار PCR الفوري متوفر فقط لوجهات محددة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت مطارات دبي على أن خدمة اختبار PCR الفوري غير متوفرة حالياً لجميع المسافرين في مطار دبي الدولي، ويتم توفيرها فقط للمسافرين لوجهات محددة تتطلب هذا النوع من الاختبارات الإضافية على وجه التحديد.

وأضافت: لا يتم إجراء الاختبار إلا إذا تم إثبات الوجهة من قبل المسافرين، والتي تتطلب هذا النوع من الاختبار المحدد. ونود التنويه أخيراً بعدم اعتبار اختبار PCR الفوري متوفر لجميع المسافرين بصورة عامة.

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