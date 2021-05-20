مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية يستعرض التقدم في تنفيذ استراتيجيته الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، اجتماعاً امس، لاستعراض التقدم في تنفيذ استراتيجيته وأهدافه الجديدة التي تم اعلانها في شهر أبريل الماضي. واستعرض المجلس نتائج أداء الربع الأول من 2021 وخطط العمل المستقبلية، وأكد على أهمية دور المصرف في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتكثيف جهود تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاع، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات.



وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «يعتمد نجاح المصرف على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، والالتزام بثقافة إيجابية تقوم على الإنجاز والتقدم في تحقيق الأهداف التي حددتها لنا القيادة الرشيدة».



حضر الاجتماع الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس مجلس الإدارة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعبد الواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ونجلاء أحمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم هشام الكتاب، مدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة أدنوك بالإنابة، ويوسف يعقوب المنصوري باحث قانوني رئيسي في شرطة دبي.

وخلال الاجتماع، أقرّ مجلس الإدارة تعيين أحمد محمد النقبي رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات للتنمية لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.



وحول هذا التعيين، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «يسرنا الترحيب بالأخ أحمد النقبي إلى أسرة مصرف الإمارات للتنمية، ونحن على ثقة بأنه سيقوم بدور محوري في إدارة تنفيذ خطة العمل وتعزيز مساهمة المصرف في الاقتصاد الوطني استناداً إلى خبراته الكبيرة والمميزة في القطاع المصرفي، خاصةً في مجالي التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات، وعلينا جميعاً أن نتعاون للارتقاء بالأداء وتكريس ثقافة العمل الإيجابي لتحقيق أهداف خطة عام 2021».



من جانبه، توجه أحمد النقبي بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على ثقتهم ودعمهم، وقال: «يشرفني الانضمام إلى فريق عمل المصرف والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه التطويرية الطموحة، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي نركز فيها على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة ليكون مصرف الإمارات للتنمية مساهماً أساسياً ضمن جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات».



ويمتلك النقبي خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، تولى خلالها مهاماً رئيسية في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي، مما سيدعم تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل المصرف، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحلول التكنولوجية، وتطوير تجربة المستخدم، وتسهيل إمكانيات الحصول على التمويل بالنسبة للأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في القطاعات ذات الأولوية.



ويعتزم مصرف الإمارات للتنمية ضمن استراتيجيته الجديدة تخصيص محفظة بقيمة 30 مليار درهم، وبرامج للإقراض المباشر وغير المباشر لصالح الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة (تمويلات طويلة الأجل، تمويل المشاريع وسلسة التوريد وتمويل المستحقات)، إلى جانب توفير ذراع استثماري لمشاريع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة (مسرعات أعمال، تمويلات استثمارية وصندوق لتنمية الأعمال). كما تشمل منتجات مصرف الإمارات للتنمية، تقديم الاستشارات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجالات التدريب والإرشاد ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى مواصلة المصرف تقديم خدمة التمويل السكني للمواطنين الإماراتيين.

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