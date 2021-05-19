اعتماد دولي لإجراءات الصحة والسلامة في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

حصل مطار أبوظبي الدولي على الاعتماد الصحي للمطارات من المجلس الدولي للمطارات، لالتزامه باتباع معايير الصحة والسلامة العالمية الشاملة في جميع عملياته، استجابة لتداعيات جائحة «كوفيد-19».

ويعكس الاعتماد الصحي فاعلية معايير الصحة والسلامة المطبقة في مطار أبوظبي الدولي، التي تنسجم مع توصيات فريق عمل إعادة إنعاش قطاع الطيران، التابع لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع.

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