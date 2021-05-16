تحديث على تعليق رحلات الاتحاد للطيران إلى تل أبيب

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

قالت الاتحاد للطيران اليوم انها ستستمر في تعليق رحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب في ظل الصراع القائم.

واوضح متحدث باسم الشركة انه تم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي اللتين كان من المقرر تشغيلهما يوم الأربعاء الموافق 19 مايو الجاري فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم.

ونوه المتحدث الى ان الاتحاد ستستمر في مراقبة الوضع والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مشيرا الى ان سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقى في قمة أولويات الاتحاد للطيران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news