«استثمر في دبي» تصدر رخصاً لـ 3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير الماضي، نمواً قوياً تأكيداً لمكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، كأكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس، يوفر الوقت والجهد، حيث أصدرت المنصة رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية في أقل من أربعة أشهر، مع استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة المواد البشرية والتوطين.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة الرشيدة، التي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.

توحيد وتسهيل إجراءات

وتسهم منصة «استثمر في دبي» في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل، والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.

وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كل المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.

دورة كاملة

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداء من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاء بالحصول على الرخصة التجارية».

وأضاف أنه «وفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، فيما تم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء، بينما بلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير وحتى اليوم».

وأوضح أنه «تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46% من إجمالي الأنشطة المرخصة، منها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشروعات، والأعمال الفنية وصيانتها، ومجمع للتعامل الإلكتروني، وخدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».

وظائف

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، إن الوزارة أسهمت في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة «استثمر في دبي» بشكل تلقائي، حيث تم تخصيص خمسة موظفين للرخص الغذائية، وبقية الرخص تم تخصيص ثلاثة موظفين.

وأضاف أن آخر البيانات يشير إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة المواد البشرية والتوطين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية، ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، ورفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

أنشطة

بدوره، قال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، إن منصة «استثمر في دبي» تشمل جميع أنواع أنشطة بلدية دبي، خصوصاً الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص، واختصار رحلة المتعامل، والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة.

77 جنسية

في السياق ذاته، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، إن آخر الإحصاءات أظهر أن منصة «استثمر في دبي» أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات، ما يعادل 90% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر كل من الجنسية البريطانية، والروسية، والفرنسية، والأردنية، والمصرية، والهندية، والباكستانية، والفلبينية.

وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، حيث جاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37%، تلتها الفئة العمرية 36-45 بنسبة 35%.

خطة مستقبلية

إلى ذلك، أكد مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، أن فريق منصة «استثمر في دبي» يعمل على الخطة المستقبلية للخدمات في المنصة وتقديم خدمات للمرحلة الثانية، التي سيتم تطبيقها عام 2021، حيث ستضم المنصة خدمات إضافية عدة للرخص التجارية، منها جميع التعديلات على التراخيص، وفتح الحسابات البنكية لبنوك أخرى، وإصدار فروع الشركات، وتجديد الرخص التجارية، وفتح الملف المروري للمركبات، مشيراً إلى أنه تم فتح 87 حساباً مصرفياً فورياً من بنك الإمارات دبي الوطني عبر المنصة.

قيمة مضافة

تقدم منصة «استثمر في دبي» مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري، مثل إصدار بطاقة المنشأة، المطلوبة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتخصيص حصص العمالة، وتوثيق عقد التأسيس من اقتصادية دبي.

وتتوافر على المنصة خدمات الموافقة المبدئية، وحجز اسم تجاري، وإصدار الرخص الفورية، ورخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورخص انطلاق، ورخصة تاجر، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية.

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• 87 حساباً مصرفياً فورياً من بنك الإمارات دبي الوطني تم فتحها على المنصة.

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