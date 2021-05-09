«طيران الإمارات» تُدشّن جسراً جوياً لإغاثة الهند في مواجهة «كوفيد-19»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أطلقت شركة «طيران الإمارات» جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند، لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة، لدعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستقدم سعة شحن مجاناً «حسب توافرها» على جميع رحلاتها من دبي إلى تسع مدن في الهند، لمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية على توصيل إمدادات الإغاثة بسرعة إلى حيث تمسُّ الحاجة إليها.

ونقلت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي لـ«طيران الإمارات»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أدوية ومعدات طبية على رحلات الشحن المنتظمة والعارضة (تشارتر) إلى الهند، في وقت تشكل فيه مبادرة الجسر الجوي الأخيرة، تعزيزاً للدعم الذي تقدمه «طيران الإمارات» للهند ولجهود المنظمات غير الحكومية.

وبلغ وزن الشحنة الأولى في إطار جسر «طيران الإمارات» الإنساني إلى الهند 12 طناً من الخيام متعددة الأغراض، قدمتها منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ونقلت إلى العاصمة دلهي.

علاقات وثيقة

أكّد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وقوف «طيران الإمارات» مع الشعب الهندي، وبذل قصارى جهودها لمساعدة الهند على الوقوف على قدميها.

وقال سموّه في بيان: «تربطنا مع الهند علاقات وثيقة منذ أطلقنا أولى رحلاتنا إليها في عام 1985، فنحن نتمتع بخبرات كبيرة في جهود الإغاثة الإنسانية، ومع تسييرنا 95 رحلة أسبوعياً إلى تسع وجهات في الهند، فإننا نقدم سعة كبيرة منتظمة وموثوقة لنقل مواد الإغاثة».

وتابع سموّه: «سنعمل بالتعاون الوثيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي تعدّ أكبر مركز للإغاثة خلال الأزمات في العالم، لتسهيل وتسريع حركة الإمدادات الطبية العاجلة».

380 شحنة

من جهتها، قالت مديرة الخدمات اللوجستية والمبادرات الإنسانية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بوران نجم، إنه «تم إرسال نحو 380 شحنة من الخدمات الإنسانية، منذ بداية العام الجاري إلى 83 دولة، بقيمة بلغت 44 مليون دولار (161.62 مليون درهم).

وأضافت في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الجسر الجوي، أن «222 شحنة من العدد الإجمالي الذي تم تسجيله العام الجاري، انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، كانت مخصصة لمستلزمات «كوفيد-19»، بقيمة بلغت 23 مليون دولار (84.48 مليون درهم)».

خبرة كبيرة

في السياق نفسه، قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن «(طيران الإمارات) تمتلك خبرة كبيرة في توصيل الإمدادات خلال الظروف الطارئة».

وأكد على هامش المؤتمر أن «طيران الإمارات» استطاعت نقل نحو 100 مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19» إلى 85 بلداً إلى الآن، مشيراً إلى أن الطلب على نقل اللقاحات يرتفع بشكل كبير وبنسب تراوح بين 20 و30% على أساس شهري.

رؤية إنسانية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جوسيبي سابا: «أسس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وبذلك أصبحت دبي، بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية، قادرة على مساعدة المجتمعات والعائلات الأكثر احتياجاً العالم».

وأكد أن تدشين الجسر الجوي الإنساني بين دبي والهند، بتسهيل من «الإمارات للشحن الجوي» والمدينة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة، لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة، مثال آخر على رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا الصرح الإنساني، لافتاً إلى إرسال أكثر من 1292 شحنة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، العام الماضي، ما أرسى معياراً للاستجابة الإنسانية على مستوى العالم.

وقال: «نقدر عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها شريكتنا (الإمارات للشحن الجوي)، لإنشاء هذا الجسر الجوي الإنساني بين دبي والهند في هذه الظروف الصعبة».

مكافحة «كوفيد-19»

وكانت «طيران الإمارات» وظفت خبراتها في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية، لإنشاء جسر جوي إلى لبنان للمساعدة في جهود الإغاثة، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وقادت «طيران الإمارات» صناعة الطيران والشحن الجوي في جهودها لمساعدة الأسواق في جميع أنحاء العالم على مكافحة جائحة «كوفيد-19». وساعدت في نقل آلاف الأطنان من معدات الوقاية الشخصية المطلوبة، وغيرها من الإمدادات الطبية بصورة عاجلة عبر القارات الست خلال العام الماضي، وذلك من خلال تعديلها السريع لنموذج أعمالها، وإدخال سعة شحن إضافية باستخدام طائرات شحن صغيرة معدلة (طائرات ركاب من طراز بوينغ (777-300ER) أزيل منها مقاعد الدرجة السياحية، إضافة إلى تحميل البضائع على المقاعد، وفي الصناديق العلوية داخل طائرات الركاب لنقل المواد المطلوبة بصورة عاجلة.

شراكة وثيقة

يرتبط قسم الشحن في «طيران الإمارات» مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بشراكة وثيقة تطورت على مدى سنوات عدة لتوصيل مواد الإغاثة إلى المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم. وستدعم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، «الإمارات للشحن الجوي» في توجيه جهود الإغاثة إلى الهند عبر الجسر الجوي.

نقل اللقاحات

شاركت «الإمارات للشحن الجوي» مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وكيانات أخرى في دبي، بإطلاق مبادرة لوجستية لنقل لقاحات «كوفيد-19» بسرعة إلى الدول النامية عبر دبي.

ونقلت «طيران الإمارات» حتى الآن ما يعادل جرعة واحدة من كل 20 جرعة من جميع جرعات اللقاح التي أعطيت في جميع أنحاء العالم، كما تساعد من خلال رحلاتها المنتظمة للشحن إلى نحو 140 وجهة عبر القارات الست، في المحافظة على ديمومة سلاسل توريد السلع الحيوية من دون انقطاع، مثل الإمدادات الطبية والغذائية.

• الطلب على نقل اللقاحات يرتفع بشكل كبير وبنسب تراوح بين 20 و30% على أساس شهري.

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