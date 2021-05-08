5 أسباب رئيسة تشجع المستثمرين على شراء «عقار على المخطط»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حدد المستشار العقاري أحمد الدولة، ثماني نصائح ينبغي على المستثمر العقاري مراعاتها عند شراء «عقار على المخطط» في دولة الإمارات، باعتباره أحد الخيارات المفضلة، نظراً لسعره المنخفض مقارنة بالعقارات الجاهزة، والتسهيلات المقدمة في عملية الشراء.

وقال الدولة، الذي يترأس شركة «أون بلان» العقارية: «تُعد عملية الشراء على المخطط خياراً جيداً بالنسبة لكثير من المشترين، وعادة ما يبحثون عما يدّر عليهم أرباحاً وفيرة، ولذلك يتّجه العديد منهم لشراء عقارات قيد الإنشاء أو التي لاتزال (على المخطط)».

وأشار إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسة تشجع المستثمرين العقاريين على شراء «عقار على المخطط»، أبرزها سعرها المنخفض، وخطط الدفع المرنة مقارنةً مع العقارات الجاهزة، وهو ما يعد جانباً إيجابياً، إضافة إلى قيمة العقار القابلة للارتفاع مستقبلاً عند اكتمال المشروع، ما يساعد على تحقيق أرباح هائلة.

وأضاف أن من بين أكثر الأمور المشجعة على شراء عقار على المخطط، تحقيق عائد إيجار عالٍ، إلى جانب توافر قوانين صارمة لحماية حقوق المشترين والمستثمرين العقاريين، وتوافر خيارات عدة للمشروعات العقارية التي مازالت قيد الدراسة والتنفيذ.

الاستشارة قبل الشراء

يُنصح الراغب في اقتناء عقار على المخطَّط أن يستشير شركة متخصصة في الاستشارات العقارية، ومرخصة من الجهات التنظيمية، حول مواصفات العقار التي تم الاتفاق عليها.

سمعة المطور العقاري

يجب على مشتري العقار تحت المخطط البحث عن المطور العقاري صاحب السمعة الجيدة، وفي دبي من السهل جداً معرفة السيرة الذاتية لأي مطور عقاري، حيث إن لدى المستثمر وسائل كثيرة وأدوات متعددة، يمكنه من خلالها التأكد من سمعة المطور وسجله في البناء والتسليم والأسعار. كما يجب التأكد من جودة المطور العقاري، وسجله السابق، الذي يوضح مدى التزامه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المُحددة، وكذلك امتلاكه حساب الضمان، ويوجد بدائرة الأراضي والأملاك بدبي سجل خاص، يسمى «سجل المطورين العقاريين»، تقيد فيه أسماء المطورين المرخص لهم، ولا يجوز لأي مطور مزاولة النشاط ما لم يكن مقيداً في ذلك السجل ومرخصاً من الجهات المختصة.

العائد على الاستثمار

يعتبر العائد على الاستثمار من أبرز الاعتبارات التي يجب أن يضعها المستثمر في ذهنه عند شراء عقار على الخريطة، حيث يتغير من مكان إلى آخر. وعلى سبيل المثال، تعتبر إمارة دبي من أكثر المدن عائداً على الاستثمار العقاري، مقارنة بالعديد من المدن العالمية، إذ يراوح العائد في دبي بين 7 و9%.

موقع المشروع

من المهم شراء عقار بموقع مميز، وأن تتوافر فيه كل الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة، من مدارس ومستشفيات ومتاجر، وقربه من شبكة طرق مناسبة تربطه جيداً مع بقية مناطق المدينة، كما يجب أخذ الطابق الذي تقع به الوحدة والإطلالة في عين الاعتبار.

جودة العقار

تمثل جودة العقار أهمية كبير عند الشراء من على المخطط، مثلها مثل جودة المجمع أو الموقع الذي يوجد به العقار، ومدى توافر الخدمات المهمة، كما يجب الانتباه إلى ديكورات العقار والمواد المستخدمة في بنائه، فمن الممكن أن تختلف جودة العقار الفعلية عنها في الكتيبات أو الصور، ويمكن تلافي هذه المشكلات بالرجوع إلى إنجازات المطور السابقة.

معدل الإنجاز

تعتبر قدرة المطور العقاري على تسليم العقار، تبعاً للجداول الزمنية المحددة قبل البدء في عملية البناء، من المحددات المهمة عند اختيار المطور العقاري وشراء وحدة سكنية منه، فكلما ضاقت الفترة الزمنية بين المعلن من قبله وتاريخ التسليم، زادت موثوقية المطور.

خطط السداد

يجب على المشتري تحديد سعر العقار المتفق عليه، وطريقة التسديد للدفعات المطلوبة، حيث يقدم المطورون العقاريون العديد من طرق السداد التي قد تمتد أحياناً إلى 10 أعوام، لكن يجب الانتباه هنا إلى أن المطورين العقاريين يقومون بتضمين كلفة الفائدة في سعر البيع، وبالتالي نجد أنه كلما طالت فترة السداد ارتفع مستوى الكلفة التي يتحملها المشتري، وهو ما يستوجب ذكر تاريخ إكمال المشروع المتوقع ضمن اتفاقية البيع والشراء للعقارات على المخطط، والتعويض المترتب على المطور في حال حدوث أي تأخير.

خدمة ما بعد البيع

تعد خدمة ما بعد البيع جزءاً أساسياً من الإدارة الجيدة للأصول العقارية، وتسهم في كسب ثقة العميل، حيث تزيح عنه كثيراً من الأعباء، منها ما يتعلق بالأمور الإجرائية، مثل: تخليص الأوراق الخاصة بالعقار، بعد إتمام عملية الشراء، من نقل ملكية، إلى غير ذلك.

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