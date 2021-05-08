مطار رأس الخيمة يبدأ شراكة جديدة مع «فلاي إيجيبت»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن بدء رحلات الطيران التجاري لنقل الركاب بين إمارة رأس الخيمة وأكثر دول منطقة الشرق الأوسط تعداداً بالسكان، وذلك مع وصول أولى الرحلات الجوية لـ«فلاي إيجيبت»، في خطوة تعكس النمو المتسارع في حجم عمليات مطار رأس الخيمة الدولي والتطور في استراتيجيته التوسعية.

وجاء هبوط رحلة «فلاي إيجيبت» رقم «أف. إي. جي 501» (FEG501) القادمة من مطار القاهرة الدولي في مطار رأس الخيمة أول من أمس، لتكون أول رحلة جوية مجدولة ضمن ثلاث رحلات جوية أسبوعية منتظمة، ستسيرها الشركة، وستقدم بموجبها أفضل الأسعار للسفر مباشرة بين العاصمة المصرية وإمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن تبدأ «فلاي إيجيبت» أيضاً بتسيير رحلتين أسبوعياً بين محافظة سوهاج المصرية ورأس الخيمة، لتتيح لأكثر من 100 مليون نسمة في مصر إمكانية السفر مباشرة للإمارة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات أخوية مع مصر، وهو ما يتجلى من خلال علاقتنا الثنائية المتنامية بالمجالات الاقتصادية والثقافية، ويسهم هذا الربط الجوي المباشر بين مصر وإمارة رأس الخيمة في تعزيز هذه الأنشطة المشتركة، أما على المستوى المحلي فستسهم هذه الخدمة في دعم التنوع الاقتصادي للإمارة، وتعزيز المكانة الاستراتيجية لمطار رأس الخيمة كمركز رائد للخدمات اللوجيستية والنقل بالمنطقة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، سنجاي خانا: «يسرنا البدء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع (فلاي إيجيبت)، والتي تعيد ربط إمارة رأس الخيمة بشمال إفريقيا في مرحلة ما بعد الجائحة، وهذه الخدمة ستخلق داعماً حيوياً لمسيرة النمو والتنمية في البلدين».

من جانبه، قال رئيس القطاع التجاري في «فلاي إيجيبت»، كريم باقي: «من دواعي سرورنا الإعلان بأن إمارة رأس الخيمة ستشكل إضافة نوعية على قائمة وجهاتنا، ونحن على ثقة تامة بأنها ستسهم في تعزيز علامتنا التجارية وفي تكريس حضورنا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وندرك تماماً أن رأس الخيمة ستصبح البوابة المثالية لدولة الإمارات لجميع عملائنا».

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