57 شركة طيران تشغّل رحلاتها إلى 150 وجهة في «دبي الدولي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، خلال مايو الجاري، بلغ 150 وجهة، تشغّلها 57 شركة ناقلة جوية وطنية ودولية.

ووفقاً لأحدث بيانات للمؤسسة، رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي يخدم في الوقت الراهن 63% من الوجهات في 89 من البلدان، ويتعامل مع 75 من شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر مطار دبي قبل جائحة «كوفيد-19».

وتشمل هذه البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب فقط، باستثناء شركات الشحن الجوي.

شركات الطيران

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فإن مطار دبي الدولي يحتفظ بمركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار.

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال عام 2020، وذلك للعام السابع على التوالي، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم. وأظهرت بيانات للمجلس، أن مطار دبي الدولي تعامل مع نحو 25.9 مليون مسافر دولي في العام الماضي، بينما بلغ حجم الشحن الجوي السنوي في عام 2020، 1.93 مليون طن.

وقالت مؤسسة مطارات دبي، إن مطار دبي الدولي أنهى الربع الأول من العام بشكل إيجابي، مسجلاً انتعاشاً تدريجياً وثابتاً في كل من أعداد المسافرين وأحجام البضائع، مشيرة إلى أن عدد المسافرين تجاوز حاجز المليوني مسافر في مارس، ليصل إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 5.75 ملايين مسافر.

الناقلات الجوية

وتواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

واستأنفت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى نحو 100 وجهة دولية، فيما أعلنت الناقلة أخيراً أنها تخطط لاستعادة 70% من طاقتها الاستيعابية حتى شتاء 2021. بدورها أعلنت «فلاي دبي» إطلاقها مزيداً من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة، وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وتوفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، المحيط الهندي، اليابان، جنوب آسيا، والولايات المتحدة.

«مطارات دبي» تعزّز برنامج التوطين

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن تخريج دفعتها الأولى من برنامج «بدايتي» المخصص لتطوير وتوظيف الخريجين المواطنين الجدد، والذي عقد عبر منصة «تميز» الافتراضية. ويشمل برنامج «بدايتي» تعيين 10 خريجين مواطنين جدد من جامعات وكليات واختصاصات مختلفة للعمل في مطارات دبي.

ويهدف البرنامج الذي أطلقته مطارات دبي في أكتوبر 2019 إلى توظيف وتهيئة الخريجين المواطنين للانخراط في الحياة العملية والتنقل بسلاسة من حياة الطالب الجامعي، وذلك في مجال قطاع الطيران، الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي.

وخضع الخريجون الجدد لعملية تطوير مكثفة، استمرت لمدة 18 شهراً، وشملت دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وتدريباً أثناء العمل تحت إشراف متخصصين من مطارات دبي، لضمان قدرتهم على ممارسة عملهم الجديد في الإدارات التي انتسبوا إليها بثقة.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أعرب عن تقديره للسياسات التي تنتهجها المؤسسة لتطوير قدرات الكفاءات المواطنة، مؤكداً سموه أن «تمكين القادة الإماراتيين الشباب هو إحدى أولوياتنا». دبي - الإمارات اليوم

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