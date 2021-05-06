توصيل شبكات «واي فاي» عالية السرعة في موقع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن بدء نشر شبكات الواي فاي (Wi-Fi) المتطورة من «سيسكو»، لضمان توفير الاتصال اللاسلكي السريع والآمن في جميع أنحاء الموقع على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة، وتأتي هذه الخطوة جزءاً من التزام «إكسبو 2020 دبي» وشركائه لتقديم الحدث ذي الاتصال الرقمي الأقوى والأكثر موثوقية في تاريخ معرض «إكسبو» العالمي.

ويعد «إكسبو 2020 دبي» أول معرض «إكسبو» دولي تتم استضافته في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض آلاف الزوار يومياً بمجرد افتتاحه بالكامل، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021، وتشير التقديرات إلى أن معظم هؤلاء الزوار سيتصلون بشبكة Wi-Fi من «سيسكو» في أي وقت خلال حضورهم، ويمثل ذلك الحاجة الواضحة إلى حل شبكات آمن وقادر على توفير تجربة اتصال سلسة للجميع.

وتسعى إمارة دبي، مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى تقديم التجارب الفريدة والجذابة، ما سيجعل تقنية Wi-Fi من «سيسكو» ذات ضرورة كبيرة، ليواكب الزائرون مجريات الحدث وتطوراته، وليحافظوا على تواصلهم مع بعضهم ومحيطهم، وستمكّن شبكة Wi-Fi الزوار من الاتصال بسهولة بمجموعة غنية من الخدمات التقنية، التي من شأنها أن تعزز تجربتهم، بما في ذلك: محتوى الواقع المعزز، والواقع الافتراضي التفاعلي، وخدمات التطبيقات والموقع، ومسح رمز الباركود ورمز الاستجابة السريعة QR، كما ستعزز الشبكة أيضاً سرعات التحميل والتنزيل لكي يصبح كل زائر سفيراً للمعرض، عبر مشاركة تجربته مع العالم من خلال المحتويين الصوتي والمرئي في الوقت الفعلي.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي: «سيعرض (إكسبو 2020) الأفكار المبتكرة والتقنيات والابتكارات التي سترسم مستقبل كوكبنا، وسنتعاون خلال استعدادنا لاستقبال ملايين الزوار مع شركائنا الاستراتيجيين، مثل (سيسكو)، ليكون معرض (إكسبو 2020) واحداً من أذكى وأسرع المواقع وأكثرها اتصالاً على وجه الأرض، لنضمن توفير تجربة استثنائية للزوار، ولنواصل توفير الاتصال الرقمي بمعايير عالمية عند انتقال (إكسبو) إلى (دستركت 2020) نموذج المدن الذكية في المستقبل».

وبصفتها شريك الشبكة الرقمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، نشرت «سيسكو» شبكتها القائمة على النوايا Intent-based Network في كل أنحاء موقع المعرض. ويتم الآن نشر أكثر من 9000 نقطة وصول في كل أنحاء موقع المعرض، لتغطية شبكة Wi-Fi الشاملة، ما سيتيح لكل مستخدم أينما كان في الموقع البقاء على اتصال باستمرار.

توفير احتياجات الاتصال

قال المدير التنفيذي لشركة «سيسكو» في منطقة الخليج، شكري عيد: «اكتسبنا على الصعيدين المحلي والعالمي قدراً كبيراً من الخبرة في توفير احتياجات الاتصال التي تتماشى مع طموحات الفعاليات الضخمة والملاعب والحلبات الكبيرة على نطاق واسع، ووفرت هذه المعرفة لمهندسينا ذوي الخبرة العالية، البصيرة اللازمة لتنفيذ مبادئنا الأساسية للاتصال والأمن بمعرض إكسبو 2020 دبي، وبصفته أول عميل يستخدم تقنية Wi-Fi 6 لدينا في دولة الإمارات، فمن الواضح أن فريق (إكسبو 2020) يدرك أهمية الاستثمار في واحدة من أكثر التقنيات اللاسلكية تطوراً اليوم، لتوفير التجارب الغنية وغير المسبوقة».

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