«دبي الدولي» يحصل على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاماً عالمياً، على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي، في بيان أمس، أن برنامج الاعتماد الصحي تم تصميمه للمساعدة على ضمان سلامة المسافرين وطمأنتهم لاستخدام جميع مرافق المطار، والاحترازات التي يتم اتخاذها من قبل مطارات دبي للتقليل من أي خطورة أو ضرر على صحة وسلامة المسافرين.

وأضاف أن عملية التقييم التي تم إجراؤها كجزء من البرنامج المتبع، وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسة مطارات دبي لتوفير تجربة سفر آمنة وصحية لجميع المسافرين، تتماشى مع الممارسات الصحية المنصوص عليها في إرشادات مجلس المطارات الدولي والطيران المدني الدولي، إضافة إلى توصيات فرقة العمل المعنية باستعادة حركة الطيران التابعة لمجلس المنظمة «أيكاو»، جنباً إلى جنب مع أفضل الممارسات في صناعة الطيران.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، أن الشهادة الجديدة تأكيد على التزام مطار دبي الدولي بالصحة والسلامة، واتخاذها عنصراً أساسياً في اجتياز الجائحة.

وقال: «باعتبار مطار دبي واحداً من أهم مراكز الطيران الرائدة في العالم، فإنه كان للمطار دور حاسم في استعادة ثقة المسافرين، وذلك لتمكين استئناف السفر الجوي الدولي في العام الماضي، والمساعدة في بدء الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي تشتد الحاجة إليه».

وأضاف غريفيث أن «الخطوة الأولى الحاسمة نحو تحقيق تلك الأهداف، كانت تنفيذ تدابير شاملة أظهرت لعملائنا أن صحتهم وسلامتهم على رأس أولويات (مطارات دبي)»، مشيراً إلى أن الطيران يعتبر محركاً مهماً للانتعاش الاقتصادي العالمي من الآثار المترتبة خلال جائحة «كوفيد-19».

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