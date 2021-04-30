«راكز».. وجهة استثمارية رائدة تحتضن 15 ألف شركة من 100 دولة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تأسست مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في 17 إبريل 2017 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتتابع المسيرة التي بدأتها كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار ولتعمل تحت مظلة واحدة وفق رؤية موحدة ترمي إلى المساهمة في نمو وازدهار اقتصاد إمارة رأس الخيمة وهي الان تكمل عامها الرابع لتصبح الوجهة الاستثمارية الرائدة لرجال الأعمال المستثمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.

وتحتضن «راكز»، في الوقت الراهن ما يزيد عن 15 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، من شتى أرجاء العالم، وتمثل ما يزيد عن 50 قطاعا وتنتمي أغلب الشركات إلى دول مثل الهند والمملكة المتحدة وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تزاول هذه الشركات أعمالها في بيئة تساعدها على الازدهار في مجالها مثل القطاع التجاري والذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، ويليه قطاع الخدمات بنسبة 34%، ومن ثم التجارة العامة بنسبة 7%، والقطاع الإعلامي بنسبة 4%، وأخيراً القطاع الصناعي بنسبة 3.7%.

كما أظهرت بعض القطاعات الأخرى مثل التجارة الإلكترونية والإعلام نموا سريعاً ملحوظا في عام 2020.

وواجه العالم تحديات عدة في عام 2020 بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والتي أثرث على شتى مجالات الحياة والأعمال بشكل عام، وخلال تلك الفترة حرصت «راكز» على تكثيف جهودها من أجل صحة العملاء والموظفين والزوار باعتبار سلامتهم هي الأولوية القصوى وذلك باتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من حكومة دولة الإمارات، لضمان استمرارية العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء.

واستمرت «راكز» بمواصلة مسيرتها في ابتكار منتجات وخدمات جديدة للوقوف على متطلبات المستثمرين والتي تشمل باقات تأسيس أعمال مصمّمة حسب الطلب لتتناسب مع احتياجاتهم الفردية وتطوير مرافقها من أجل إتاحة كافة أنواع التسهيلات لعملائها وخدمتهم على النحو الذي يضمن مزاولتهم لأعمالهم بكل أريحية دون أي تأثير من العوامل الخارجية.

وعملت «راكز» على جذب شركات مرموقة ذائعة الصيت تساعدها على الترويج لإمارة رأس الخيمة كمركز جذب للاستثمارات العالمية وللاستفادة من خدمات وتسهيلات «راكز» المنتشرة في مختلف مناطقها المتخصصة من بين أهم الشركات التي نجحت راكز في جذبها للتأسيس في إمارة رأس الخيمة «كيرسوفت جلوبال» المتخصصة في تقديم خدمات الهندسة العكسية و«بولار مانيوفاكتشورينج» الرائدة في مجال الهندسة المتقدمة وصناعة ألياف الكربون.



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