325 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» بالربع الأول

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي التجاري بأنه سجل أرباحاً صافية مقدارها 325 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، مرتفعة بنسبة 3.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البنك في بيان، أمس، إلى أن الانخفاض الحاصل في خسائر انخفاض القيمة المحتملة مقرونة بالانخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية، أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح، في الوقت الذي استمر فيه انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بالضغط على صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من 2020.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية، البالغة 731 مليون درهم، بنسبة 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس بسبب الانخفاض في إيرادات الرسوم والعمولات والانخفاض في إيرادات الفائدة. كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.7% لتصل إلى 196 مليون درهم.

وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند مستواها القياسي بنسبة 26.80%. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة نفسها، 210 ملايين درهم منخفضاً بنسبة 12.5%.

وارتفع إجمالي القروض بنسبة 6.6% مقارنة بنهاية 2020، ليصل إلى 73.6 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 92%.

وبلغ إجمالي الموجودات 102.5 مليار درهم كما في 31 مارس 2021، مرتفعاً بنسبة 5.2%، مقارنة مع 97.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.7% لتصل إلى 70.9 مليار درهم مقارنة مع 69.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة الكلفة ما نسبته 44.1% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.2%.

وانخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.62%، مقارنة مع 6.77% كما في 31 ديسمبر 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر: «حقق البنك نتائج أفضل للربع الأول 2021، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول 2020. واستمر التحسن في ظروف الأعمال المحلية ومستويات الثقة، بينما تفاوت مستوى التعافي من أثر جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات».

وأضاف: «مقابل هذا الانخفاض، سجل بنك دبي التجاري مستوى قياسياً لإجمالي الموجودات الذي بلغ 102 مليار درهم، كنتيجة للنمو القوي في إجمالي القروض، والذي ارتفع بدوره بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من 2020. واستمر البنك في تحقيق استراتيجيته طويلة الأمد وهو في موقع قوي للاستمرار في دعم الأعمال في دولة الإمارات. وارتفعت أرباحنا الصافية والبالغة 325 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الانخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية وانخفاض خسائر انخفاض القيمة المحددة والمحتملة».

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