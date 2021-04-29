«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تحصل على شهادة «أيزو» في اعتماد الأجهزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن حصول المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات على شهادة «الأيزو» (17065) في اعتماد أجهزة الاتصالات.

وجاء حصول المختبر على هذه الشهادة الصادرة عن مركز الإمارات العالمي للاعتماد، تتويجاً للممارسات المعيارية المطبقة في المختبر، بما يتماشى مع حرص إدارة الهيئة على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتبنيها في العمليات والخدمات المقدمة. وأشار بيان، صادر أمس، إلى أن هذا الإنجاز ينسجم مع ما حققته الهيئة خلال العام الماضي، حيث حصلت على شهادتين من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، هما شهادة «أيزو» (17025) في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة «أيزو» (17020) لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات.

وقال المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سيف بن غليطة إن «اعتماد أجهزة الاتصالات يمنح الثقة للجميع بأن هذه الأجهزة تتوافق مع المعايير الفنية والتقنية».

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