خدمات مالية.. انخفاض تكاليف الاستثمار في «فوركس»

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

انخفضت تكاليف الاستثمار في العملات الأجنبية الـ«فوركس» بشكل ملحوظ، أخيراً، بما مكن المستثمر الفرد من السيطرة على استراتيجية استثماره الخاصة في مجال تجارة الـ«فوركس».

ووفق خبراء في السوق، ينبغي على المستثمرين كافة في سوق الـ«فوركس» العلم أن تجارة الـ«فوركس» ببساطة هي عبارة عن وصول مباشر لتبادل العملات، وهي عملية الشراء الفوري لإحدى العملات في مقابل بيع عملة أخرى، موضحين أن العملات العالمية تتحرك وفق أسعار صرف عائمة، كما يتم تداولها في شكل أزواج، مثل (اليورو - دولار) و(الدولار - ين) و(الدولار - روبية) وغيرها.

وأشار الخبراء إلى أنه في الماضي، كان هذا الأمر متاحاً فقط للبنوك الكبرى والمؤسسات التجارية، لكن التطورات التكنولوجية الحديثة سمحت لصغار المتداولين بالاستفادة من مميزات تجارة الـ«فوركس» باستخدام منصات التداول على الإنترنت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news