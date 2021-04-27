4 نصائح تساعد على التخطيط المالي لـ 2021

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

قدّم مصرف أبوظبي الإسلامي، أربع نصائح تساعد المتعاملين على التخطيط المالي لعام 2021، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإعادة دراسة الوضع المالي بعد انتهاء عام مملوء بالتقلبات جراء تفشي فيروس «كوفيد-19».

وقال المصرف: «نتيجة لذلك، أعدنا تقييم بعض الكماليات التي كنا نعتبرها يوماً ما من الضروريات، وتغيرت أفكارنا على أصعدة عدة، ولاشك في أن هذا الشعور قد يستمر حتى نهاية عام 2021».

وأضاف: «بينما نتطلع بعين الارتياح والأمل إلى عام 2021، فمن المنطقي أن نعيد تقييم وضعنا المالي على الصعيد الشخصي، وأن نخطط للمستقبل على المدى القريب».

وأوضح المصرف أن النصائح الأربع التي تساعد المتعاملين في عمليات تدقيق الحسابات والاستعداد للعام المقبل تتمثل بما يلي:

1- إعادة ترتيب الأهداف:

بعد تفشي الوباء، أدرك بعض منا أهمية توطيد العلاقات، بينما وجد البعض الآخر أن المنازل ذات المساحة الأكبر أكثر أهمية، وغيرها مما يُثري حياتنا غير العمل.

فكر للحظة كيف دفعتنا التجربة التي مررنا بها أخيراً إلى إعادة التفكير في حياتنا بشكل عام، سواء على صعيد العمل أو الأسرة أو التقاعد، ثم أعد تحديد طموحاتك بعيدة المدى، واختصرها ضمن قائمة صغيرة يسهل عليك تحقيقها.

2- تنظيم المحفظة المالية:

هل غيّر تفشي وباء «كورونا» مدى تحملك للمخاطر على الصعيد الشخصي؟ فعلى سبيل المثال وجد الكثير من الأشخاص أنفسهم غير مستعدين لتحمل التقلبات المفاجئة التي مرّت بها أسواق الأسهم، كما أننا نصبح أكثر تحفظاً تجاه المخاطر مع تقدمنا في العمر.

وهنا أعد تدقيق استثماراتك ورتّب محفظتك بما يتماشى مع أولوياتك الجديدة، وتوقفك عن التداول، وإعادة جدولة الديون إذا لزم الأمر، أو ربما خططك لشراء منزل التقاعد، وتذكر دوماً أهمية التنويع عبر فئات الأصول.

3- إعادة هيكلة الميزانية:

لابد أن تكون تغييرات عام 2020، قد دفعتك بالفعل إلى إعادة التفكير في نفقاتك، فربما أنك تشتري الآن سلعاً أقل مما كنت تعتبره من الكماليات، كما أنك ستحد بالتأكيد من تناول الطعام في المطاعم.

فكر للحظة كيف كان مصروفك الشخصي، وكم يبلغ مقدار المال الذي تحتاجه لتحقيق ذلك خلال الشهر. ثم حدد كيف ستنفق اعتماداً على الميزانية الجديدة، مع إجراء تعديلات صغيرة مثل إغلاق بطاقات الائتمان للتخلص من الرسوم أو صرف نقاط الولاء.

4- التحدث إلى مستشار مالي:

مع الأولويات والأهداف الجديدة، تأتي أسئلة جديدة حول فئات الأصول الاستثمارية. وبغض النظر عما إذا كنت تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على وضعك المالي، فإن العام الجديد يمثل فرصة مثالية للقاء مستشار مالي مستقل ومناقشة وضعك المالي، فقط للتأكد من أنك على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك.

وستقطع شوطاً كبيراً في رحلة تأمين مستقبلك المالي مدى الحياة إذا خططت بشكل جيد، لكن ذلك يأتي فقط مع الدراسة الدورية والتدقيق، امنح نفسك اليوم القليل من الوقت وستجني ثمار ذلك في المستقبل.

الوضع المالي

أظهر استطلاع أجرته شركة «ماكنزي»، في أغسطس الماضي، بمشاركة 516 مستهلكاً في دولة الإمارات، أن 65% من المشاركين قالوا إنهم يتوقعون حدوث تغير في وضعهم المالي حتى نهاية العام، في حين اعتقد 15% من المشاركين في الاستطلاع أن التعديلات جراء الوضع الحالي ستستمر حتى الصيف المقبل.

• التخطيط الجيد يساعد على قطع شوط كبير في رحلة تأمين المستقبل المالي.

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