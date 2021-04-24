«ديوا» تنظّم ورشة عمل حول البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ وام

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ورشة عمل افتراضية، بعنوان «أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومحاكم دبي، ومطار دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم.

وهدفت ورشة العمل إلى نقل أفضل الممارسات المطبقة في الهيئة في مجال البيئة المؤهلة للشركاء الحكوميين وتبادل الخبرات، الهادفة إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع.

وخلال كلمته الترحيبية، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يسعدني أن أرحب بكم في (ورشة عمل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم)، التي تأتي ضمن مبادرات الهيئة الساعية لدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، وتعزيز سعادتهم».

وأضاف أنه انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بدمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، إلى جانب تقديم الدعم المطلوب لهم وصولاً إلى تحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة في إيجاد مجتمع متماسك ودامج، والمكان الأسعد والأفضل للعيش والعمل.

وأضاف: «يسعدنا أن تشارك الهيئة خبراتها وأفضل ممارساتها في هذا المجال مع شركائها الحكوميين، وتعزيز التعاون والتنسيق بيننا في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، وصولاً إلى تحقيق الرؤية الحكومية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أود أن أشكركم على حرصكم على المشاركة في هذه الورشة التي نأمل أن تعود بالفائدة على الجميع».

وتضمنت ورشة العمل جلستين تعريفيتين حول «سهولة الوصول إلى المباني والمرافق وفق كود دبي للبيئة المؤهلة وأفضل الممارسات المطبقة في المجال»، و«معايير سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المؤهلة والذكية في مراكز الخدمات - الممارسات المطبقة في هذا المجال».

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