8 مواقع في «إكسبو 2020» تحصد أرقى جوائز الاستدامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تلقت ثمانية مشروعات للبنية التحتية في «إكسبو 2020 دبي» أعلى تصنيفات «سيكوال»، النظام المعترف به دولياً لتقييم الاستدامة في الهندسة المدنية، وهو ما يمثل علامة فارقة في مسيرة «إكسبو 2020»، ليصبح من أكثر نسخ «إكسبو الدولي» استدامة على الإطلاق. وتراوح تصنيفات «سيكوال»، وهو أول نظام في العالم لتقييم الاستدامة وتصنيفها ومنح الشهادات فيها لأفضل الممارسات في مشروعات البنية التحتية، من «ناجح» بنسبة 30% إلى «ممتاز» بنسبة 75%، وتحدّد بناءً على مجموعة من مسائل الاستدامة، بما فيها استخدام الأراضي والبيئة والنقل والمرونة والتلوث. ويعدّ «إكسبو 2020» أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط يحصل على تصنيف «ممتاز» من «سيكوال».

ساحة الوصل

ونجحت ساحة الوصل، وهي القلب النابض لـ«إكسبو 2020»، الذي يربط بين مناطق الموضوعات الثلاث، ويوفر نقطة التقاء ضمن مناخ محلي مظلل لا يشبهه شيء في دبي، في تجاوز أعلى عتبة للجائزة، بإحرازها نسبة 91.6%.

أما «التعريشة الفولاذية» لقبة الوصل، البالغ قطرها 130 متراً وارتفاعها 67.5 متراً، التي تحيط بالساحة، وتشكل أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، فسجلت نسبة أعلى بلغت 93.6%.

وتُعدّ شهادات الامتياز الممنوحة لـ«إكسبو 2020» من أكبر لوائح الجوائز المقدمة من نظام «سيكوال» لموقع واحد عالمياً، وهي تمثل أرقى الجوائز في مجال الهندسة المدنية، وتسلط الضوء على نجاح الحدث الدولي في دمج مبادئ التصميم المستدام في مختلف مبانيه ومكونات بنيته التحتية وتنسيق حدائقه.

نظام «سيكوال»

انطلق نظام «سيكوال» عام 2004، بعد أن طورته مؤسسة المهندسين المدنيين، ومقرها المملكة المتحدة، وغيرها من مؤسسات المجال. وهو الآن جزء من مجموعة برامج «بريم» ضمن مجموعة «بي آر إي غلوبال»، حيث يجمع أساليب تقييم الاستدامة الرائدة عالمياً لتصنيف المباني والخطط الرئيسة والبنى التحتية عبر دورة حياة الأصول المنشأة.

3 موضوعات

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب، في بيان أمس: «الاستدامة بوصفها من موضوعاتنا الفرعية الثلاثة، تؤثر في الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي نعيش فيها وتجسد التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية». وأضاف: «إلى جانب تكريم دور القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وضع دولة الإمارات في مكانة رائدة على صعيد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، فإن كلاً من شهادات الامتياز هذه من (سيكوال) تبرهن على ما تبذله فرق الاستدامة وتسليم الموقع لدينا من تفانٍ وعمل جماعي. وجميع المعنيين بالحدث الدولي تجمعهم رغبة مشتركة في ضمان أن يكون (إكسبو 2020) من أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة على الإطلاق، إلى جانب دعم جهود الدولة في بناء مجتمعات أكثر نظافة وأماناً وصحة لأبناء شعبها».

وشملت جوائز الامتياز من «سيكوال» مساحات إكسبو العامة، وساحة الوصل، والحدائق، والمظلات، وغيرها من عناصر البنية التحتية في الموقع البالغة مساحته 4.38 كيلومترات مربعة.

وقال مدير حساب البنية التحتية الرئيس ومدير المشروع الرئيس لدى «بي آر إي»، كيث نيكلسون: «لقد أظهرت البنية التحتية لـ(إكسبو 2020 دبي)، بما في ذلك مشروعاته الفرعية، أداء عالياً على صعيد الاستدامة في مختلف أنحاء الموقع. ونحن فخورون للغاية بإنجازات فرق المشروع وعزمها على إحراز تصنيف (ممتاز) من (سيكوال)، ليصبح (إكسبو) أول مشروع يحقق هذا الإنجاز في الشرق الأوسط، وبرهانا على العمل الدؤوب الذي يؤديه جميع المعنيين بالحدث الدولي».

جهود الاستدامة

تتماشى جهود الاستدامة في «إكسبو 2020» مع مجموعة من المحركات الوطنية والدولية، مثل رؤية الإمارات 2040، ومئوية الإمارات 2071، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها عام 2012 صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد.

• ساحة الوصل وقبتها الاستثنائية في طليعة الإنجازات المحققة على مستوى الموقع.

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