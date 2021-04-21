صفقة كبيرة على شركة "الوطنية للتأمينات العامة" بسوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "دبي للاستثمار" عن قيامها بشراء صفقة 32.3 مليون سهم من أسهم شركة "الوطنية للتأمينات العامة" من بنك "الإمارات دبي الوطني.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، أن هذه الصفقة تمثل ما نسبته 21.53بالمائة من رأسمال شركة الوطنية للتأمينات العامة."

وأضافت أن ملكيتها الإجمالية في شركة الوطنية للتأمينات العامة بلغت بعد تنفيذ الصفقة المباشرة ما مجموعه 29.99بالمائة من رأسمال الشركة.

وقال بنك "الإمارات دبي الوطني" إنه باع 32.3 مليون سهم في شركة "الوطنية للتأمينات العامة" بسعر 3.27 درهم للسهم الواحد.

وأضاف البنك، في أعقاب صفقة البيع، أنه لا يزال يملك 22.78 مليون سهم في شركة الوطنية للتأمينات العامة وهي ثمثل 15.19بالمائة من الأسهم المصدرة للشركة.

وأشار إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كانت المستشار المالي لصفقة البيع.

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