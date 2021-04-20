إصدار 5999 رخصة جديدة في دبي خلال مارس

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في الإمارة خلال الشهر الماضي بلغ 5999 رخصة، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بمارس 2020.

وأوضحت اقتصادية دبي في تقرير حركة الأعمال أن الأنشطة المهنية تصدرت الرخص الجديدة الصادرة مستحوذة على 58% من الإجمالي، بينما استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من إجمالي الرخص الجديدة بعدد 4366 رخصة.

إجمالي الرخص

وتفصيلاً، أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال مارس الماضي، وصل إلى 5999 رخصة، بمعدل نمو نسبته 46% مقارنة بشهر مارس 2020، حيث تم إصدار 4097 رخصة.

الفئة

وأوضح التقرير أن الرخص الصادرة في مارس 2021 توزعت على أنشطة عدة على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58%، تبعتها «التجارية» بنسبة 40%، فيما توزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

المناطق

وأضاف التقرير أنه حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من إجمالي الرخص الجديدة بعدد 4366 رخصة، تبعتها منطقة ديرة بمجموع 1627 رخصة، ثم منطقة حتا بواقع ست رخص تجارية جديدة.

الشكل القانوني

وبين تقرير حركة الأعمال أنه بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال مارس 2021، شكلت المؤسسات الفردية نحو 37% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 34%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 26%، فيما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها إمارة أخرى، وفروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع لشركات خليجية، وفروع لشركات أجنبية، وشركات مساهمة عامة.

أبرز الأنشطة

وأشار التقرير إلى أن أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة الشهر الماضي ضمت كلاً من: خدمات مهنية أخرى، المقاولات وما يتعلق بها، صيانة المباني والحراس والتنظيف، خدمات التنظيف، تقنية المعلومات، مجموعة الملابس الجاهزة، أنشطة تجارية أخرى، تجارة المواد الغذائية، مجموعة الإلكترونيات، المطاعم والمقاهي.

دعم

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، إذ يحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة، للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

«استثمر في دبي»

تقدم منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، تجربة فريدة لمزاولة الأعمال وفرصة الحصول على خدمات التراخيص التجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد في منصة مركزية من دون مراجعة أي مركز خدمة.

وللبدء في أي مشروع تجاري يمكن زيارة المنصة عبر الرابط: (www.invest.dubai.ae)، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم: (600500006).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news