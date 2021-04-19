46.4 مليار درهم استثمارات جديدة لـ «المركزي» في الأوراق الأجنبية خلال شهر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

رفع المصرف المركزي استثماراته في الأوراق الأجنبية بواقع 46.4 مليار درهم خلال فبراير الماضي منفرداً، ليصل إجمالي ما يمتلكه من هذه الأوراق إلى 74.3 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل 27.9 مليار درهم نهاية يناير السابق، بنمو شهري نسبته 166%.

وأظهرت بيانات أصدرها «المركزي»، أمس، أن إجمالي ما يمتلكه المصرف من أصول أجنبية بلغ بنهاية فبراير الماضي 385 مليار درهم، مقارنة مع 378 مليار درهم نهاية يناير السابق، بزيادة شهرية قيمتها سبعة مليارات درهم.

وتعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر عربي في سندات الخزانة الأميركية، بجانب حصص من الأوراق الأجنبية الأخرى ذات التصنيف المرتفع، والمضمونة رأس المال.

وبحسب تصريح سابق لمسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، فإن «المركزي» شأنه شأن الكثير من المصارف المركزية حول العالم، يحرص على امتلاك أوراق أجنبية متنوعة ذات تصنيف سيادي مرتفع، يستثمر فيها الفوائض المالية لديه مقابل عائد سنوي مضمون.

وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن زيادة الاستثمارات في الأوراق الأجنبية تعكس فائض سيولة لدى المصرف المركزي، يتم توظيفها في أصول مضمونة منخفضة المخاطر، تؤمن عائداً سنوياً مجزياً.

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