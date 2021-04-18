غرفة الشارقة تدعو إلى شراكة عمل استراتيجية مع بيلاروسيا

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية بيلاروسيا، داعية إلى بناء شراكة عمل استراتيجية تخدم مصلحة البلدين، وتعزز من آفاق التعاون بين مجتمع الأعمال في كل منهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد أخيراً، في مقر الغرفة بين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، والقنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي والإمارات الشمالية، إيفجيني لازاريف.

وأكد عبدالله سلطان العويس أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات، في إمارة الشارقة وجمهورية بيلاروسيا، لافتاً إلى أن مستوى العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا شهدت، خلال الأعوام الماضية، تطوراً ملحوظاً، الأمر الذي يشكّل حافزاً إيجابياً نحو تعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية الاستثمارية بين الشارقة ومينسك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتكنولوجيا والصحة.

ودعا العويس رجال الأعمال البيلاروسيين إلى القدوم للشارقة وتأسيس أعمال لهم، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التنافسية التي توفرها الإمارة، والموقع الجغرافي المتميز وبيئة الأعمال المستقرة، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية تسهم في تنويع الأسواق التصديرية لمنتجات البلدين، وتسهيل دخولها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

من جانبه، أعرب إيفجيني لازاريف عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بيلاروسيا وإمارة الشارقة، في إطار العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، والرغبة في تنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعَي الأعمال في بيلاروسيا والشارقة، والاستفادة من المقومات المتاحة للجانبين، داعياً غرفة الشارقة إلى قيادة وفد تجاري من القطاع الخاص في الإمارة، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها بلاده، مشدداً على أن بيلاروسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

• بيلاروسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

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