«اقتصادية الشارقة» تطلق النسخة الثانية من الدليل الصناعي

المصدر: الشارقة ■ وام

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تحديث «دليل الشارقة الصناعي» الذي جاء مكملاً وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية بالمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءاته.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن إطلاق تحديث مشروع دليل الشارقة الصناعي بنسخته الثانية يأتي انطلاقاً من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة، وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي، بالعمل على تطوير القطاع الصناعي، وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي، وتجسيداً لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية في الشارقة.

وأضاف أن تحديث النسخة الخاصة بدليل الشارقة الصناعي يتضمن الإجراءات والخدمات الخاصة بالجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، والذي يهدف إلى جذب الاستثمار في الإمارة، والتسهيل على المستثمر على صعيد معرفة خطوات إصدار الترخيص الصناعي.

من جانبها، أكدت نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مريم ناصر السويدي، أن دليل الشارقة الصناعي يعتبر نقلة نوعية في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية، ما يسهم في تطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته.

• الدليل يُعرّف المستثمر بخطوات إصدار الترخيص الصناعي.

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