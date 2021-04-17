هاكاثون «معاً عن بعد» ينطلق 22 الجاري لتحفيز الابتكار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

برعاية وزارة الاقتصاد، أعلنت شركة «إريكسون» عن إطلاق «هاكاثون Together Apart، معاً عن بعد» في 22 أبريل الجاري، والذي يستمر حتى 31 مارس 2022.

وأكدت وزارة الاقتصاد، في بيان أمس، أن «الهاكاثون» يتيح للمبدعين والمبتكرين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم المبتكرة والقابلة للتطبيق في القطاعات المرتبطة بالمحاور الستة الرئيسة للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وسيتم اختيار ستة فرق فائزة، يمثل كل واحد منها أحد محاور الأجندة الوطنية. وستحصل الفرق الفائزة على الدعم اللازم لاختبار حلولها، وستتاح لها أيضاً الفرصة لعرض هذه الحلول في جناح مملكة السويد في معرض «إكسبو 2020». كما سيحصل فريق واحد على الجائزة الكبرى وهي زيارة المقر الرئيس لشركة «إريكسون» في السويد لعرض حلّهم والتواصل مع مجتمع رواد الأعمال هناك.

وأشارت الوزارة إلى أن باب المشاركة في «الهاكاثون» مفتوح أمام المحترفين من المطورين والمبرمجين والمصممين ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال التقنية، وطلاب الجامعات والأفراد المبدعين من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «إطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يمثل نموذجاً متقدماً ومثمراً للشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير بيئة الابتكار في الدولة، ولاسيما من خلال ربطه بمستهدفات ومحاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ما يعني استفادة مظلة واسعة من القطاعات الحيوية من الأفكار الابتكارية التي سيناقشها ويخرج بها هذا الحدث المتميز».

وأضاف: «الابتكار عنصر ومحرك أساسي في اقتصاد دولة الإمارات وخططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وسيسهم تحفيز المبتكرين على مناقشة وتطوير أفضل الحلول التكنولوجية والأفكار الخلاقة في إيجاد بيئة خصبة، للانتقال نحو مستوى جديد من اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والاختراعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة البحث والتطوير للأفراد والشركات».

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