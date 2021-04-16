«خام دبي».. ثالث أفضل نفط سعراً عالمياً خلال مارس من خارج سلة «أوبك»

المصدر: أبوظبي - وام

قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولاراً للبرميل، خلال شهر مارس 2021، متصدراً المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم (خارج سلة أوبك)، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن خام دبي ارتفع بنسبة 5.8% تقريباً خلال مارس الماضي، مقارنة بسعره المسجل في فبراير من العام ذاته.

ويعتبر خام دبي مرجعاً رئيساً للإمدادات الآسيوية، إضافة إلى أنه يعدّ معياراً قياسياً لتحديد سعر النفط في السوق العالمية، الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة، مقارنة ببقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.

ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط، من خلال منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» للتسعير.

يشار إلى أن سلة «أوبك» تتكون من 13 خاماً تنتجها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، وتعتبر السلة مقياساً عالمياً للنفط، وذلك إلى جانب بعض خامات النفط الأخرى المتداولة، من ضمنها خام دبي، الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم.

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