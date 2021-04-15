«خام دبي» ثالث أفضل نفط سعراً عالمياً خلال مارس من خارج سلة «أوبك»

المصدر: أبوظبي - وام

قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولار للبرميل خلال شهر مارس من العام 2021 متصدرا المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم (خارج سلة أوبك) وذلك وفقا لأحدث الاحصاءات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

وأظهرت إحصاءات المنظمة أن خام دبي ارتفع بنسبة 5.8% تقريبا خلال مارس الماضي، مقارنة مع سعره المسجل في فبراير من العام ذاته.

ويعتبر خام دبي مرجعاً رئيساً للإمدادات الآسيوية، وذلك بالإضافة إلى كونه يعد معيارا قياسيا لتحديد سعر النفط في السوق العالمي الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة مقارنة مع بقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.

ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط، من خلال منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للتسعير.

يشار إلى أن سلة «أوبك» تتكون من 13 خاما تنتجها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وتعتبر السلة مقياسا عالميا للنفط، وذلك إلى جانب بعض خامات النفط الأخرى المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news