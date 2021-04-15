خدمات مالية.. حقائق ومعلومات عن رقم الحساب المصرفي الدولي

المصدر: إعداد : أمل المنشاوي

أوضحت نشرة توعية، صادرة عن المصرف المركزي، أن رقم الحساب المصرفي الدولي «آيبان» IBAN، هو رقم الحساب المصرفي الدولي المتوافق مع معيار «ISO 13616»، وهو رقم مميز لحساب العميل يمكن استخدامه بثقة في إجراء عمليات تحويل الدفعات (غير شامل للشيكات وبطاقات الائتمان) واستلامها داخل الدولة وخارجها.

وبينت النشرة أن تلك الثقة تأتي من مصدرين: الأول هو المعيار المقبول دولياً لترقيم حسابات عملاء البنوك، فيما الثاني يتمثل بمنهجية معيار «ISO 13616» للتحقق من دقة رقم الحساب المصرفي الدولي.

فائدة رئيسة

وأضاف «المركزي» في نشرته أن الفائدة الرئيسة التي يجنيها العميل من رقم الحساب المصرفي الدولي، هي ضمان إجراء عملية الدفع للحساب الصحيح ومن دون تأخير، حيث إن البنوك تحرص دائماً على فحص دقة رقم الحساب المصرفي الدولي عند الشروع في عملية الدفع، مؤكداً أن البنوك لن تنفذ السداد إلا للدفعات التي تحمل رقم الحساب المصرفي الدولي الصحيح.

المعايير

ولفت «المركزي» إلى أنه قبل استحداث رقم الحساب المصرفي الدولي، كان العملاء، لاسيما العملاء الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، يحتارون إزاء اختلاف المعايير الوطنية للتعرف إلى الحساب المصرفي، مثل اسم البنك، والفرع، وشفرة التوجيه، ورقم الحساب.

وذكر أن ذلك كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان معلومات توجيه ضرورية من الدفعات، فضلاً عن أن معلومات التوجيه، كما يحددها المعيار «ISO»، لا تحتوي خانات الفحص، وعليه فإن أبسط أخطاء النسخ تصبح غير قابلة للاكتشاف، ومن ثم لا يكون من الممكن للبنك المرسل أن يتحقق من صحة معلومات التوجيه قبل تقديم الدفعة، وعليه فإن أخطاء معلومات التوجيه كثيراً ما تتسبب في تأخير الدفعات، وتكبد البنك المرسل والبنك المستقبل والبنك الوسيط في كثير من الأحيان، تكاليف إضافية.

نسق مرن

وأشار «المركزي» إلى أن رقم الحساب المصرفي الدولي يفرض نسقاً مرناً، لكنه منتظم يكفي للتعرف إلى الحساب، ويحتوي على معلومات تثبت تجعل من الممكن تفادي أخطاء النسخ.

وأفاد بأن معيار الحساب المصرفي الدولي يحمل جميع معلومات التوجيه التي يحتاج لها لنقل الدفعات من بنك إلى بنك آخر، حيثما كان ذلك البنك موجوداً.

استخدامات

وقال «المركزي» إنه يجب ألا يحتوي رقم الحساب المصرفي الدولي على فواصل عند إرساله إلكترونياً، غير أنه عند طباعته على الورق يظهر الرقم في هيئة مجموعات كل واحدة منها تحتوي أربع علامات وتفصل بين كل مجموعة وأخرى مسافة واحدة، مبيناً أنه يمكن استخدام الرقم للدفعات المحلية والدفعات عبر الحدود، إضافة إلى أنه سيصبح استخدام «آيبان» إلزامياً في نظام حماية الأجور.

خانات فحص

أفاد المصرف المركزي بأن رقم الحساب المصرفي الدولي يحمل خانات فحص يمكن التثبت منها في أي بلد بناءً على إجراء ثابت موحد، كما يحتوي التفاصيل الرئيسة للحساب المصرفي، مثل شفرات التعرف إلى البنك، وشفرات الفروع (وتعرف بشفرات الفرز في المملكة المتحدة) وأرقام الحسابات، لافتاً إلى أن رقم الحساب المصرفي في الأمكنة التي يستخدم فيها، أسهم في خفض أخطاء التحويلات من بلد إلى آخر، لتبلغ نسبتها 01% من إجمالي الدفعات.

يشار إلى أن خانات الفحص تمكن البنك المرسل أو عميله، من التحقق من صحة وجهة الإرسال ورقم الحساب، من خلال منظومة واحدة من البيانات عند القيام بإجراء عملية إدخال البيانات، وعليه فقد أمكن إزالة كل أخطاء معلومات التوجيه ورقم الحساب بصورة كاملة تقريباً.

- «آيبان» يضمن إجراء عملية الدفع للحساب الصحيح ومن دون تأخير.

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