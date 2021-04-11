متحدث باسم المجموعة "رئيس اللولو" بخير ويعود للدولة قريباً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو العالمية "ناندا كومار" لـ "الامارات اليوم" ان رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللولو" يوسف على موسليام في صحة جيدة حاليا ومن المتوقع ان يعود الى الامارات قريبا.

وأوضح كومار ان الطائرة الهليكوبتر التي تحمل يوسف علي وزوجته واثنين ركاب أخرين فضلا عن قائد الطائرة ومساعده اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري في مدينة كوتشي في الهند نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ولفت الى ان يوسف على كان يقوم بزيارة قصيرة في موطنه بولاية كيرلا لمعاودة أحد اقربائه في أحدى المستشفيات القريبه الا انه نظراً للظروف الجوية الغير مستقره والامطار الغزيرة قرر قائد الطائرة القيام بهبوط اضطراري في منطقة آمنة لتجنب حدوث أي أضرار وللحفاظ على حياة الركاب.

وشدد كومار على انه تم اجراء فحوصات طبية كاملة لجميع الركاب وطاقم الطائرة وثبت انهم جميعا في صحة جيدة ولا يعانون متاعب صحية.

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