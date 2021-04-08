"العبار": 6 مليارات درهم مبيعات "إعمار" خلال الربع الأول

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قال "محمد علي العبار" العضو المنتدب في شركة "إعمار العقارية"، إن مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري قاربت نحو 6 مليارات درهم رغم تداعيات جائحة "كورونا".

وأشار العبار في مقابلة له مع قناة "العربية"، إلى أن مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت 2.5 مليار درهم.

وأبدى تفاؤله حيال العام الجاري 2021 الذي شهد بداية التحسن بعد عام سابق صعب بسبب تداعيات جائحة كورونا، منوها إلى إن الأرقام تبشر بالخير رغم الصعوبات التي ما زال يواجهها قطاع الفنادق والمراكز التجارية.

وفيما يخص خطط التوسع في الخارج، أشار العبار إلى أن "إعمار" تصب تركيزها على أسواق مهمة كالهند ومصر والسعودية، إلى جانب باكستان، مؤكدا أن الإمارات، دبي تحديداً، ما زالت مركزاً رئيسياً نظراً للنمو الحاصل في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news