معالم الدولة تتزين باللون الأخضر احتفاء بالتشغيل التجاري لأولى محطات "براكة"

المصدر: أبوظبي - وام

أضيئت غالبية معالم الدولة باللون الأخضر احتفاء بالإنجاز التاريخي للدولة والمتمثل في بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

كما تزينت المحطة الأولى في براكة إلى جانب أبرز معالم الدولة بشعارات مختلفة وأُضيئت باللون الأخضر في إشارة إلى الطاقة الصديقة للبيئة والخالية من الانبعاثات الكربونية التي بدأت المحطة بإنتاج 1400 ميغاواط منها على مدار الساعة لكافة المنازل وقطاعات الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

وتغطي محطات براكة الأربع فور تشغيلها بالكامل ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء وهو ما يكفي لإنارة أكثر من نصف مليون منزل بينما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنوياً.

وأصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

وتساهم محطات براكة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة ودعم جهودها لتحقيق الأهداف الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي ما يكرس مكانتها الريادية على الصعيد العالمي في هذا القطاع.

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