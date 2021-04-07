«الاقتصاد»: حملة لاستبدال قطع السلامة في 2158 تلفزيون «إل جي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد اليوم، عن إطلاق حملة لاستبدال قطع السلامة في 2158 جهاز تلفزيون من علامة «إل جي»، موديل OLED المصنعة في كوريا الجنوبية في الفترة بين «2016-2019»، بالتعاون مع «شركة إل جي للإلكترونيات جلف» وكيل هذه الأجهزة في الإمارات، وذلك في إطار متابعة جميع المنتجات في أسواق الدولة، سعياً إلى حماية المستهلكين من أي اضرار.

وأوضحت الوزارة أن بعض الأجهزة من هذ الموديل قد تعرضت لحالات ارتفاع زائد في درجات الحرارة، نتج عنه أضرار باللوحة الأم أو بالغطاء الخلفي، ما حال دون عملها بصورة طبيعية.

ودعت ملاك الموديل المذكور إلى الاتصال، لاستبدال اللوحات الأم المعيبة، على أن تتم عملية الاستبدال بشكل مجاني.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الدفع بمجموعة من الفنيين لإجراء زيارات منزلية للمستهلكين، لإجراء عمليات التصليح بسرعة وكفاءة.

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