بالفيديو.. أبرز 6 نصائح للتسوق خلال عروض التخفيضات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

دعا خبراء مختصون إلى أهمية إتباع عدد من النصائح عند التسوق خلال فترات عروض التخفيضات سواء بالمراكز التجارية أو منافذ تجارة التجزئة وذلك للتمكن من الاستفادة من تلك التخفيضات بشكل مناسب وتجنب الممارسات السلبية التي قد تكون لها أضرار لاحقة على المستهلكين.

وأشاروا إلى أنه مع اقتراب الموسم الرمضاني والذي يشهد كثافة في العروض التخفيضية بمختلف القطاعات من المهم تحديد الاحتياجات ويفضل تدوينها قبل الذهب للتسوق وذلك لتجنب عمليات التسوق العشوائي وشراء أشياء غير مهمة ونسيان شراء أخرى ولا سيما مع انشغال بعض المتسوقين بمتابعة عروض التخفيضات.

وأكدوا على ضرورة مراجعة وقراءة كافة بيانات السلع قبل الشراء من عروض التخفيضات، فبعض المستهلكين على سبيل المثال قد يشتري سلعا في التخفيضات ويخزنها لفترة ويكتشف عند الاستخدام بأن تاريخ صلاحيتها عند الشراء كان قريبا للإنتهاء، لافتين إلى أهمية تفحص المظهر الخارجي للسلعة جيدا وتجنب العبوات المنتفخة بالسلع الغذائية.

وأضافوا أنه من المهم مقارنة الأسعار بالعروض لاختيار الصفقات المناسبة، و تجنب الشراء في الأوقات الأخيرة التي تسبق إغلاق المتاجر، مشددين على ضرورة الاحتفاظ بإيصالات الشراء للاستخدام حال الاستبدال أو الإرجاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news