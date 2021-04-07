إنجاز 593 مبنى جديداً في دبي خلال الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وصل إلى 593 مبنى جديداً، بمتوسط بلغ نحو 179 مبنى كل شهر.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المباني الجديدة توزعت بين 299 مبنى لـ«فلل خاصة»، و125 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و102 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 45 مبنى، والصناعية 22 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 50.4% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 21.1%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 17.2%، تلتها المباني العامة بنسبة 7.6%، مقابل 3.7% للمباني الصناعية.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، خلال يناير الماضي، إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى خلال فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 71.5% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ424 مبنى.

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