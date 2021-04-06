«سلال» تتعاقد مع 850 مزرعة محلية في إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سلال المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، والتابعة لـ«القابضة» (ADQ)، عن تعاقدها مع أكثر من 850 مزرعة محلية في إمارة أبوظبي، لتحقق إنتاج إجمالي يصل إلى أكثر من 30 ألف طن من المنتجات الطازجة المزروعة محلياً خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لدعم المزارعين والترويج للمنتجات المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، المهندس جمال سالم الظاهري، إن الشركة تحرص على تطوير قدرات المزارعين في إمارة أبوظبي، بهدف بناء سلسلة إمداد غذائي أكثر قوة وذكاء.

وأضاف أن الشركة تسعى كذلك إلى مواصلة تعزيز شبكة تعاقداتها مع المزارعين في الإمارة، والاعتماد على التكنولوجيا الزراعية المتطورة من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وشركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، بهدف تعزيز الكمية المنتجة من المحصولات الزراعية الطازجة، والتي ستسهم بدورها في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأهمية في الدولة.

وأوضحت الشركة أنها تركز جهودها في دعم المزارعين المتعاقدين معها من خلال تقديم المدخلات الزراعية، وتوفير فريق من المهندسين الزراعيين لتحسين جودة الإنتاج والمحصولات، وتشجيع تبني ممارسات زراعية مستدامة، كما تقدم خيارات متميزة للأسعار للمنتجات الزراعية خلال الموسم الزراعي، بهدف دعم وحماية المزارعين من تقلبات أسعار السوق.

وتمتلك الشركة 16 مركزاً لتجميع المنتجات الزراعية موزعة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وثلاثة مراكز لتنفيذ عمليات التعبئة والتغليف، فضلاً عن مركز خاص بعمليات التوزيع لاستلام المنتجات الزراعية من المزارعين المحليين، ومراقبة الجودة، والتوزيع إلى المتعاملين في دولة الإمارات.

وكانت «سلال» عززت من تعاونها مع مختلف قنوات البيع في الدولة لتشمل منافذ البيع الرئيسة، وتجار الجملة، وشركات التوزيع، والفنادق، والمؤسسات العاملة في مجال خدمات التموين، لتقدم بذلك منتجات زراعية محلية ذات جودة عالية في مختلف أنحاء الدولة.

كما تواصل الشركة مهامها في تنويع مصادر المنتجات الغذائية وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية المحلية، وتعاونها مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتطوير قطاع الزراعة ودعم المزارعين.

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