مساهمو «أبوظبي الإسلامي» يُقِرّون توزيع أرباح نقدية بنسبة 46.6%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقرَّ مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بواقع 20.58 فلساً لكل سهم، ما يمثّل 46.6% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، كما اعتمدوا خلال اجتماع لهم تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات المالية عن عام 2020. وجاء في التقرير السنوي للمصرف لعام 2020، أنه على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن امتلاك المصرف لرأسمال وسيولة نقدية قويين، مكّناه من مواصلة دعم المتعاملين وموظفيه والمجتمع عموماً، لافتاً إلى أن أداء المصرف شهد انتعاشاً كبيراً في النصف الثاني من العام، وهو ما يعكس مرونته وامتلاكه قدرات رقمية مميزة، وموظفين متفانين قادرين على التكيف مع التحديات. وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة الخيلي، إن المصرف أظهر قوةً وتكيفاً ومرونةً منقطعة النظير في عام 2020، التي أثمرت نتائج مرنة، رغم البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات غير المسبوقة. وأضاف: «نجح المصرف في تحقيق انتعاش ملحوظ خلال النصف الثاني من العام، ما مكننا من العودة إلى مسار نمونا طويل الأجل، وتحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي»، متوقعاً استمرار الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021.

وكان «أبوظبي الإسلامي» أعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم عن السنة المالية 2020. كما سجل نمواً في صافي الأرباح بنسبة 73% خلال النصف الثاني من عام 2020 مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه.

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