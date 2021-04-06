«الإسلامي للتنمية» يُدرج صكوك استدامة بـ 2.5 مليار دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف يعمل على تمويل التنمية في دوله الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذا يعتبر ثاني إصدار صكوك حاصل على تصنيف «AAA» تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية، وهو أكبر إصدار عام للبنك بالدولار الأميركي إلى الآن.

وبحسب البيان، فقد تم تسعير شهادات الائتمان، البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار على مدة خمس سنوات، بمعدل ربح يبلغ 1.262%، تُدفع على أساس نصف سنوي. وسيتم تخصيص عائدات الصكوك لتمويل وإعادة تمويل مشروعات التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة، تحت إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية.

وكان أول إدراج للصكوك الحالية للبنك الإسلامي للتنمية في «ناسداك دبي» عبارة عن صكوك بقيمة مليار دولار تم إدراجها في عام 2015. ومع هذا الإصدار الأخير، بلغت القيمة الإجمالية لصكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في «ناسداك دبي» 17.14 مليار دولار من خلال 12 إدراجاً.

يشار إلى أن «البنك الإسلامي للتنمية» يعمل عبر البلدان الأعضاء، على بناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وزيادة المهارات وتبادل المعرفة؛ والتركيز على الحلول القائمة على الابتكار لتحديات التنمية، وتعزيز التنمية العالمية، التي يدعمها التمويل المستدام، المتوافقة مع الشريعة.

يذكر أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيس في «ناسداك دبي»، إذ تبلغ حصته الثلثين في حين تملك «بورصة دبي» ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية للبورصة التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيساً لها.

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