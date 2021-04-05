أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من فترة العزل الإجبارية عند الوصول

المصدر: أبوظبي ــ الإمارت اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وأفادت الدائرة في بيان لها، بأن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيعفون من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» لفيروس «كورونا» عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.



وأكدت أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد-19»، ليتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.



وأوضحت الدائرة أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار، وليس الجنسية فقط، مشيرة إلى أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ الخامس من أبريل 2021 تشمل: أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).



ودعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى زيارة www.visitabudhabi.com، لمزيد من المعلومات، مؤكدة أنها ستعلن عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر المقبلة.

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