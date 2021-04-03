دبي تستضيف «سايبر تك غلوبال» للأمن السيبراني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترسيخاً لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مختلف المجالات بما فيها قطاع الأمن المعلوماتي والفضاء الرقمي، ودعماً لصناعة المؤتمرات، تستضيف دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر «سايبر تك غلوبال 2021» 2021 Cybertech Global، أكبر ملتقى لقطاع الأمن السيبراني يعقد خارج الولايات المتحدة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري في فندق جراند حياة دبي، بحضور ومشاركة 50 وفداً و52 شركة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي الأبرز من نوعه عالمياً في مجال الأمن السيبراني، ليسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دبي في هذا المجال، حيث كانت دبي سباقة في إطلاق المبادرات الرقمية المتخصصة، والتي كان آخرها «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني، ما يعزز نمو الإمارة وازدهارها الاقتصادي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، الذي يستضيفه مركز دبي للأمن الإلكتروني وتنظمه «سايبر تك»، نخبة من الخبراء في المجال الرقمي من حول العالم، حيث يضم العديد من الشركات العريقة والناشئة إلى جانب المؤسسات الحكومية والمنظمات، وكبار صانعي القرار، لبحث فرص التعاون، إلى جانب التحديات المتغيرة في الفضاء السيبراني.

وأكد المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، يوسف حمد الشيباني، أن «مركز دبي للأمن الإلكتروني يسهم من خلال استضافته لهذا الحدث في تكريس حضور دبي الدولي في صلب الثورة الرقمية»، مشيراً إلى أن «حكومة دبي تقدم إسهامات كثيرة في ميدان التحول الرقمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون ومشاركة خبراتها مع مختلف الدول والجهات إقليمياً وعالمياً».

وقال: «يأتي هذا المؤتمر بينما يقترب العالم من الخروج من جائحة (كوفيد-19)، ويعمل على استشراف تداعياتها على مختلف الصعد، وقد أبرزت هذه الجائحة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في حياتنا، والتأثير الملموس الذي تستطيع إحداثه».

من جانبه، أكد مؤسس Cybertech Global، أمير رابابورت: «يُعد إطلاق النسخة الأولى من (Cybertech Global) في دبي ودولة الإمارات، وهي النسخة التي يتم تنظيمها للمرة الأولى في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، نجاحاً كبيراً للتعاون المشترك مع مركز دبي للأمن الإلكتروني والعديد من المؤسسات الإماراتية والمنظمات العالمية التي ستسهم بلا شك في إنجاح هذا الحدث».

موضوعات وجلسات

تتناول موضوعات معرض ومؤتمر «سايبر تك غلوبال 2021»، التغيرات التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19»، والتي أسهمت في الاعتماد بشكل متزايد على التكنولوجيا في مختلف ميادين العمل، كما تسلط الضوء على تحديات وتداعيات الأمن السيبراني ضمن مجموعة واسعة من القطاعات والتخصصات مثل التكنولوجيا المالية، والتجزئة، والتأمين، والطيران، والاقتصاد والسياسة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد العام الجاري المزيد من التحولات والتحديات المتزايدة، لاسيما مع تزايد الهجمات السيبرانية، وما قد يخلفه من تأثير على مختلف القطاعات، وسيشمل الحدث معرضاً للشركات العالمية المتخصصة، جنباً إلى جنب، مع جناح الشركات الناشئة المخصص للشركات المبتكرة.

وستتطرق الجلسات والفعاليات الخاصة خلال هذه النسخة إلى محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة لإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية وانعكاسها على تطور قطاعات مختلفة تشمل الصحة، والتأمين، والقطاع المالي، والاتصالات، والنقل الذكي، وغيرها.

يوسف الشيباني:

• «نسعى إلى تكريس حضور دبي في صلب الثورة الرقمية عبر استضافة فعاليات عالمية تخدم القطاع».

• الملتقى الأكبر عالمياً في الأمن السيبراني يرسّخ مكانة دبي الرائدة بمجال أمن الفضاء الإلكتروني.

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