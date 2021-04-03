«مصدر» تدشن أول محطة لطاقة الرياح في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، عن توقيع اتفاقية تنفيذ مع الحكومة الأوزبكية لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة طاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية التي تطورها في الدولة إلى 1.5 غيغاواط.

وجرى توقيع الاتفاقية، خلال حفل رسمي رفيع المستوى، أقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند، لتدشين المشروع، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، ساردور أومورزاكوف، ووزير الطاقة الأوزبكي، أليشر سلطانوف، وسفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان، سعيد مطر القمزي، وشارك به افتراضياً وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي ورئيس مجلس إدارة مصدر، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي. ووقع اتفاقية زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة كل من نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، شوخرات فافاييف، ونائب وزير الطاقة الأوزبكي، شيرزود خوجايف، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي.

وأكد ساردور أومورزاكوف، أن دفع عجلة قطاع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم جهود مكافحة التغير المناخي.

من جهته، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وضمن التزام دولة الإمارات بالمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ، فإنه من المهم ترسيخ مبدأ الشراكة وتوسيع نطاق جهودنا لتعزيز آثارها الإيجابية على العالم».

وأضاف سهيل المزروعي: «من شأن الاتفاقية أن تعزز التعاون القائم بين جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة. وباعتبارهما من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، تلتزم الدولتان بدعم كل الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وتبعاته».

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