خدمات مالية.. نصائح لتحديد أولويات سداد الديون

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الاقتراض أو اللجوء إلى الديون، أحد الحلول المالية التي تساعد الأشخاص في الحصول على السيولة المالية الكافية من أجل تحقيق أهدافهم المالية أو مواجهة ضغوط مالية مؤقتة. وقد يزداد عبء هذه الديون في حال تعددت مصادر الاقتراض، أي حصول المتعامل على أكثر من منتج تمويلي، بالإضافة إلى استخدام رصيد البطاقة الائتمانية أو غيرها من وسائل الاستدانة ذات الكُلفة، ولم يتمكن من تنظيم سداد المبالغ المستحقة.

لذلك يجب على المتعامل، وضع خطة جيدة تحدد أولوية السداد لضمان عدم نسيان أو تأخر سداد أي من دفعات السداد في موعد استحقاقها، بالإضافة إلى تقليل كُلفة تلك الديون بقدر الإمكان، وفقاً لنشرة توعوية صادرة عن البنك المركزي السعودي، الذي أشار إلى بعض الخطوات التي تساعد الأفراد على ترتيب أولويات سداد الديون.

وذكرت النشرة، أنه عند وضع خطة لسداد الديون، يجب أن يكون الهدف هو التخلص من إجمالي الديون المستحقة، لذلك يجب تحديد حجم الديون ومصادرها كديون البطاقات الائتمانية وأقساط التمويل الشهرية والسلف الشخصية وغير ذلك، ومن ثم تصنيف تلك الديون من حيث حجمها والعبء المالي التي تفرضه على الراتب الشهري، إلى جانب إعداد قائمة بالديون المستحقة يتم ترتيبها بحسب الكلفة، حيث يبدأ الترتيب من الأعلى كلفة وينتهي بالأقل.

فعلى سبيل المثال، عادة ما تكون كلفة المبالغ المستحقة على البطاقات الائتمانية، أعلى من غيرها من برامج التمويل الأخرى كالتمويل الشخصي أو العقاري، بينما قد تكون كلفة التمويل الشخصي أعلى من التمويل العقاري، إضافة إلى إمكانية النظر في تحديد الحد الأدنى للسداد إذا تعذر الالتزام بسداد جميع المبالغ المستحقة، وذلك نتيجة طارئ ما أو بسبب زيادة الإنفاق الضرورية في بعض شهور السنة.

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