إبرام 6344 عقداً على خام «مربان» خلال اليوم الأول من تداوله

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت العقود الآجلة لخام «مربان» نشاطاً قوياً في اليوم الأول من بدء التعاملات عليه في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، جنباً إلى جنب مع بقية الخامات القياسية العالمية.

وعبّرت البورصة، في تغريدة لها على موقع «تويتر»، عن دهشتها من حجم النشاط القوي الذي شهدته التعاملات على العقود الآجلة لخام دولة الإمارات المتميز «مربان»، معلنة أن عدد العقود التي تم إبرامها على خام «مربان» بلغ في اليوم الأول من التعاملات عليه 6344 عقداً.

وكان سعر خام «مربان» في نهاية جلسة تعاملات أول من أمس، أغلق عند مستوى 64.07 دولاراً للبرميل في الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

يشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«بورصة إنتركونتيننتال»، دشنتا، أول من أمس، رسمياً، التداول العالمي لخام «مربان» كعقود آجلة في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» الجديدة، وذلك من خلال احتفالية عالمية رفيعة المستوى، أقيمت في سوق أبوظبي العالمي، بحضور شركاء البورصة.

وصُنفت هذه الخطوة باعتبارها إنجازاً كبيراً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، ودخولها إلى النصف الثاني من مئويتها.

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