خدمات مالية.. 4 خطوات يجب الانتباه إليها للحفاظ على الشيكات

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

حدّد بنك المشرق أربع خطوات يجب على المتعاملين الانتباه إليها للحفاظ على الشيكات، موضحاً أن تلك الخطوات تتمثل في ما يلي:

- تجنب الكتابة أو التوقيع على خط الحبر الممغنط الموجود في أسفل الشيك.

- احتفظ بالشيكات بحالة جيدة وتجنب طيها أو إتلافها أو تدبيسها أو تمزيقها بالدباسة أو الآلات الحادة.

- تجنب الاحتفاظ بالشيكات في أماكن معرضة للشمس أو أماكن حارة، لأن ذلك سيعرضها للتلف وفقدان قيمتها.

- تأكد من توافر القيمة المالية المطلوبة قبل إصدار الشيك، إذ عادة ما تتسب الشيكات من دون رصيد في مشكلات قانونية لأصحابها.

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