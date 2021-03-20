منافذ بيع و«تعاونيات» تطرح تخفيضات مبكّرة تصل إلى 70% على سلع رمضان

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي وأحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة بأنهم سيطرحون، خلال الأسبوع الجاري، تخفيضات بنسب تصل إلى 70% على العديد من السلع بمناسبة شهر رمضان.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطرح سيتم مبكراً، من خلال حملات عدة للتخفيضات، لإتاحة الفرصة للمتسوّقين لشراء احتياجاتهم مبكراً، وتجنب حدوث ازدحام في المنافذ، مشيرين إلى أن التخفيضات ستكون متاحة في المنافذ، وللتسوّق عبر الإنترنت.

وأوضحوا أن التخفيضات تشمل السلع التي يكثر استخدامها في رمضان وعيد الفطر.

بدورهم، أكد مستهلكون أن الطرح المبكر لتنزيلات رمضان من السمات الإيجابية في الأسواق، التي تدعم الحصول على احتياجاتهم من السلع، قبيل شهر رمضان بفترة كافية، ولتجنب الازدحام بالمنافذ.

عروض التخفيضات

وتفصيلاً، قال المستهلك، يس أحمد، إن «طرح عروض التخفيضات بشكل مبكر، قبل شهر رمضان بوقت أطول مقارنة بالموسم الرمضاني السابق، من السمات الإيجابية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية، لأنها تتيح مزيداً من الوقت للأسر للتسوّق والحصول متطلباتهم بفترة كافية».

وأشار المستهلك، أيمن إبراهيم، إلى أن «الطرح المبكر لعروض التخفيضات الرمضانية ينعكس بشكل إيجابي على الأسر، وذلك مع إتاحة تلك العروض التنوع في تخفيضات السلع والسلال الرمضانية، ما يسمح للمستهلكين الاستعداد لشهر رمضان، عبر الشراء على فترات من دون الحاجة إلى التكدس بمنافذ البيع». وأضافت المستهلكة، شيماء عواد، أنها «تفضل الشراء لاحتياجات شهر رمضان حالياً، خصوصاً من السلع التي يمكن تخزينها لفترة طويلة».

بدء العروض

من جهته، قال نائب مدير جمعية أبوظبي التعاونية للعمليات، عبدالله عيد، إن «الجمعية تطرح اعتباراً من 24 الجاري، تخفيضات تصل إلى 60% على أكثر من 1000 منتج»، مشيراً إلى أنه «سيتم تنظيم حملات عدة تتعلق برمضان، أولها: قبل رمضان بأكثر من أسبوعين، والثانية: طوال شهر رمضان، من خلال العروض الأسبوعية والشهرية، والثالثة: تمتد خلال عيدالفطر».

وأضاف عيد أنه «سيتم طرح التخفيضات مبكراً، لإتاحة الفرصة للمتسوّقين، لشراء احتياجات رمضان قبل الموعد بفترة كافية، ولتجنب حدوث ازدحام»، موضحاً أن «التخفيضات ستتركز على السلع التي يكثر استخدامها في رمضان، مثل: الأرز والسكر والزيوت والسلع الطازجة واللحوم والدواجن والكريم كراميل واللقيمات والفيمتو وغيرها».

3 حملات

من جانبه، قال مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، إن «الجمعية تستعد لطرح ثلاث حملات تخفيضات بمناسبة شهر رمضان، بنسب تراوح بين 30 و70%»، موضحاً في هذا الصدد، أن «حملة التخفيضات الأولى تبدأ قبل رمضان بنحو أسبوعين، تحت شعار (أهلاً رمضان)، وتضم تخفيضات على نحو 1000 سلعة، بينما تبدأ حملة التخفيضات الثانية طوال شهر رمضان، فيما تبدأ الحملة الثالثة بعد انتهاء رمضان مباشرة وتمتد خلال عيد الفطر». وأوضح الخاجة أن «العروض تتركز على السلع التي يرتفع الاقبال عليها خلال رمضان، وتشمل سلعاً أساسية، مثل: السلع الغذائية كالأرز واللحوم والدواجن و(الهريس) والمكسرات والسلع الرمضانية والحلويات، وبعض السلع غير الغذائية مثل: المنظفات وأواني الطعام». وأشار إلى أن «طرح (التعاونية) لعروض التخفيضات بشكل مبكر يوفر للمستهلكين خيارات متعددة من حيث توقيت الشراء، مع تنوّع السلع المشمولة في كل حملة للتخفيضات بين العلامات التجارية».

شراء الاحتياجات

بدوره، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي باسم مجموعة مراكز اللولو التجارية، ناندا كومار، إن «التخفيضات الخاصة بشهر رمضان تبدأ في 27 الجاري، أي قبل شهر رمضان بأكثر من أسبوعين، لإعطاء فرصة للمتسوّقين لشراء احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، ولتجنب حدوث أي ازدحام، خصوصاً خلال الأيام الأولى من رمضان».

وأوضح كومار أن «التخفيضات ستشمل أكثر من 2000 سلعة وتراوح بين 20 و50% على الأقل»، موضحاً أن «التخفيضات ستشمل سلعاً غذائية أساسية، يكثر استخدامها في رمضان، بجانب أواني الطهي والإلكترونيات والأجهزة المنزلية».

وأشار إلى أن التخفيضات الخاصة بالمجموعة ستكون في منافذ البيع وللتسوّق «أونلاين»، لافتاً إلى أنه من المنتظر نمو المبيعات خلال رمضان المقبل، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الشراء، في ظل تزايد أعداد الحاصلين على اللقاح في الدولة، ووجود حالة من الارتياح لدى المتسوّقين للإجراءات الاحتراية المتبعة في المنافذ.

تجنبا الازدحام

في السياق نفسه، قال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(تعاونية الاتحاد) ستطرح ست حملات تخفيضات، تتعلق بشهر رمضان، تجنباً للازدحام، مع الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للأسطح، وتتشكل الحملات حسب احتياجات المستهلكين، حيث تبدأ الحملة الأولى قبل رمضان بنحو 20 يوماً، لاعطاء فرصة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من دون تزاحم، بجانب أربع حملات للتخفيضات طوال شهر رمضان، وكل حملة تستمر لمدة أسبوع، وحملة التخفيضات السادسة تمتد خلال عيد الفطر مباشرة».

وأوضح البستكي أن «احتياجات المستهلكين والسلع التي يقومون بشرائها، تختلف بين فترة وأخرى، وبالتالي ستختلف سلع التخفيضات من حملة إلى أخرى، وستركز حملات التخفيضات على السلع التي تهم المستهلكين في كل مرحلة»، مضيفاً أنه على سبيل المثال، «يركز المستهلكون على شراء كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية قبل رمضان مباشرة، بينما تتركز المشتريات خلال رمضان على المواد الغذائية واللحوم، فيما تتركز المشتريات قبل العيد، على الفواكه والحلويات والشوكولاتة والمكسرات والملابس وغيرها».

وأشار البستكي إلى أن «تعاونية الاتحاد» تحدد حالياً نسب التخفيضات بشكل نهائي، مبيناً أن (التعاونية) قامت بخفض 10 آلاف سلعة خلال عام 2019، ونحو 10% من هذه السلع كانت مخفضة بنسبة 90% خلال العام نفسه.

شهر رمضان

بدوره، قال المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إن «الجمعية تعتزم رفع نسب التخفيضات خلال العروض المطروحة قبيل وخلال شهر رمضان إلى 70% على سلع غذائية مختلفة».

وأضاف أن «الطرح المبكر لعروض تخفيضات شهر رمضان سيعود بفوائد إيجابية على المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الموسم الرمضاني، يتسم خلال العام الجاري، مقارنة بالمواسم السابقة، بارتفاع التنافسية بين المنافذ في عروض التخفيضات، ما عزز من انتشار عمليات الطرح المبكر للتخفيضات، مقارنة بالمواسم السابقة، إضافة إلى ارتفاع التنوّع في العروض المطروحة والسلع المشمولة».

إلى ذلك، قال مسؤول البيع في منفذ بيع شهير في أبوظبي، مسعود رافي، إن «(المنفذ) يعتزم بدء طرح تخفيضات بنسب تصل إلى 60% على أكثر من 800 سلعة، وستبدأ قبل نهاية الأسبوع الجاري»، منوّها بأن «التخفيضات تتضمن سلعاً أساسية، يزيد الإقبال عليها في رمضان، مثل: الأرز والطحين والسكر والحليب وصلصة الطماطم والشاي واللحوم والدواجن والحساء والخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الرمضانية مثل: الفيمتو واللقيمات والكريم كرامل والجيلي، ومن المنتظر أن يشهد رمضان منافسة شديدة بين منافذ البيع من أجل تنشيط المبيعات».

سلع أساسية

قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «المجموعة طرحت، أخيراً، عروض التخفيضات المخصصة لشهر رمضان، وراوحت نسب التخفيضات بين 20 و50%، فيما اشتملت تلك العروض على سلع غذائية أساسية، مثل: زيوت الطعام والأرز والمعلبات وأغذية مجمدة وطازجة ومنتجات استهلاكية». وأضاف أن «المجموعة بدأت طرح حملات التخفيضات الرمضانية بشكل مبكر، بما يتيح للمستهلكين إمكانية الشراء على مراحل لاحتياجاتهم خلال الشهر الكريم، من دون الحاجة إلى التكدس لشراء مستلزمات الموسم الرمضاني»، لافتاً إلى أن «الموسم الرمضاني الحالي يتسم بمظاهر تنافسية أكبر بين المنافذ، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، إضافة إلى الاستجابة اللافتة من شركات التوريد في التعاون، لتوفير سلع العروض بشكل كبير وفي وقت مبكر قبل الموسم الرمضاني».

منافذ متوسطة

قال مسؤول البيع في منفذ متوسط «سوبر ماركت» في أبوظبي، رحيم عبدالقادر، إن «منافذ متوسطة ستشارك في التخفيضات الرمضانية لزيادة مبيعاتها»، موضحاً أن «(المنفذ) سيطرح تخفيضات على عدد من السلع بنسب تتجاوز 40%».

وأضاف أن «ما تتميز به المنافذ المتوسطة قربها من مناطق التركز السكاني، وسهولة التسوّق»، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد كبير من «السوبرماركت» في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة، ما زاد من المنافسة بين منافذ البيع المختلفة لمصلحة المستهلكين.

• التخفيضات تتركز على منتجات مثل: الأرز والسكر والزيوت والسلع الطازجة واللحوم والدواجن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news