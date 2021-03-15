مرسوم بإلغاء لجنة قضائية خاصة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (11) لسنة 2021 بشأن إلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية، والمشكّلة بموجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009

ونصّ المرسوم على أن «تُحال الشكاوى والطلبات والدعاوى والطعون المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائية الخاصة المشار إليها، التي لم يصدر بها حُكم قطعي، للجهة القضائية المختصّة بحسب الأحوال».

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