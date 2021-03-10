"الإمارات دبي الوطني" يدمج مزايا "الهوية الرقمية" في موقعه الإلكتروني

المصدر: دبي - وام

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن دمج مزايا "الهوية الرقمية" - UAE PASS - الحل الموحد للهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في الدولة ضمن موقعه الإلكتروني ليتيح للعملاء من الأفراد فتح الحسابات المصرفية عبر موقعه الإلكتروني بسهولة باستخدام معرفات "الهوية الرقمية" الخاصة بهم.

ويصبح بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل البنوك في الإمارات التي تتكامل مع "الهوية الرقمية" التي تم إطلاقها عبر مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، حيث تتيح "الهوية الرقمية" للمستخدمين إمكانية التعريف عن أنفسهم عبر عملية مصادقة قائمة على الهاتف الذكي وتوقيع المستندات رقميا وفقا لأرقى مستويات الأمان، ومن خلال تحميل تطبيق "الهوية الرقمية" واستكمال عملية التسجيل في أحد منافذ خدمة "الهوية الرقمية" المنتشرة في أكثر من 300 موقع في أنحاء الدولة يحصل المستخدم على هوية رقمية موحدة في جميع الهيئات الحكومية إضافة إلى عدد من مزودي الخدمات الآخرين.

وتوفر هذه المزايا لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني المحتملين إمكانية فتح الحساب المصرفي بسرعة وسهولة عبر موقعه الإلكتروني www.emiratesnbd.com دون الحاجة إلى ملء المعلومات الشخصية يدويا لتعبئة النماذج الإلكترونية كما في السابق ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام معرف "الهوية الرقمية" عند التسجيل للحصول على حساب مصرفي جديد من بنك الإمارات دبي الوطني وسيتم إكمال كافة التفاصيل في النماذج المطلوب تعبئتها تلقائيا إلى جانب رفع الوثائق تلقائيا وبالتالي توفير الوقت والجهد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك المتواصل بتبسيط الخدمات المصرفية عبر أحدث الابتكارات الرقمية واستكمالا لخدمة فتح الحساب الرقمي الفوري للعملاء الأفراد عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المتحرك من بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "في إطار دعمه المتواصل لرؤية الحكومة الإماراتية الرشيدة بترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة تقديم الخدمات الذكية، نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بشراكتنا المتواصلة مع "الهوية الرقمية" ليتسنى لنا المضي قدما في توفير التجارب المصرفية الاستثنائية لعملائنا وتمكينهم من الحصول على خدماتنا ومنتجاتنا بمنتهى اليسر والسهولة".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news