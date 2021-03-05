«أبوظبي الإسلامي» يوصي بتوزيع 20.5 فلساً للسهم عن 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن توصية مجلس إدارته بتوزيعات أرباح نقدية بقيمة 20.58 فلساً لكل سهم، ما يمثل 46.6% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 4 أبريل 2021.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم عن السنة المالية 2020، مقارنةً بـ2.6 مليار درهم خلال العام 2019.

وأظهر المصرف مستويات عالية من الانتعاش والتعافي عبر أنشطته مسجلاً نمواً في صافي الأرباح بنسبة 73% خلال النصف الثاني 2020 مقارنةً بالنصف الأول 2020، رغم التحديات التي نتجت عن جائحة «كوفيد-19».

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات بنسبة 10% تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وزيادة زخم الأعمال.

واعتمد مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال العام 2020، نهجاً صارماً في إدارة التكاليف، ما أدى إلى انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 7.7% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالتنفيذ الناجح للمبادرات المدعومة بحلول التكنولوجيا التي أسهمت في تراجع كلفة المبيعات واستقطاب مزيد من العملاء، وتعزيز كفاءة وسلاسة العمليات والأنشطة الداخلية.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.94% ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.8% في ديسمبر 2020 عقب تعديل توزيعات الأرباح، بما حقق معدلات قوية أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وأعلن المصرف، خلال العام 2020، عن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى نسبة 40% من رأس ماله المصدر، استجابةً لاهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالمصرف، وتماشياً مع جهوده والتزامه بتنويع قاعدة مستثمري المصرف.

10 %

ارتفاعاً في الإيرادات تزامناً مع انتعاش النشاط الاقتصادي في الإمارات وزيادة زخم الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news