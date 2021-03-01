خليفة بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عضويته كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وخلدون خليفة المبارك، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد الزعابي، وسهيل محمد المزروعي، وأحمد علي الصايغ، والمهندس عويضة مرشد المرر.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قراراً آخر بتعيين سلطان أحمد الجابر عضواً منتدباً لشركة «أدنوك»، إضافة إلى منصبه الحالي رئيساً تنفيذياً للشركة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك»، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها كلاً من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وخلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد الزعابي، وسهيل محمد المزروعي، وأحمد علي الصايغ.

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